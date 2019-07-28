純網銀開放3搶2大比拚 誰是贏家月底揭曉

金融監督管理委員會預計發出2張純網銀執照，但有3家業者申請，包括中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、台灣連線金融科技公司（LINE Financial）和台北富邦銀行為主的LINE Bank，以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」。（示意圖／中央社）

迎接純網銀時代專題1（中央社記者江明晏、吳家豪、劉姵呈台北28日電）3搶2的純網銀之爭，最後花落誰家，即將於月底揭曉，由中華電信領軍，有國家隊之稱的「將來銀行」及「接地氣」的LINE Bank呼聲極高，不過國票團隊的樂天國際商業銀行因具有純網銀經驗，實力也不容忽視。

金融監督管理委員會預計發出2張純網銀執照，但有3家業者申請，包括中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、台灣連線金融科技公司（LINE Financial）和台北富邦銀行為主的LINE Bank，以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」，呈現3搶2局面。

國家隊股東重整 挾優勢拚金融全服務

由中華電信領軍的將來銀行，年初經歷花旗、PChome、悠遊卡公司臨陣抽腿風波後，中華電持股從30%擴大至41.9%，其他股東則有兆豐銀行25.1%、新光集團14%、全聯9.9%、凱基銀7%、關貿2.1%。股東組成多元，橫跨電信、金融、零售等產業。

相較於另兩家來自日本、韓國的競爭對手，將來銀行血統「本土」，被外界視為「國家隊」，奪得純網銀門票的機率也高，但沒有成功經驗可循，是團隊劣勢。

不過，將來銀行指出，科技浪潮推動下的金融業，由穩定發展走向開放突破，「將來網路銀行」積極投入純網路銀行，自我期許是一家有金融全服務牌照，將運用各股東優勢，例如中華電信的資訊流、兆豐銀行的金流、全聯的通路與新光金控的產品服務，打造全新的金融創新應用平台，提供更創新、更趣味的金融服務。

舉例來說，將來銀行會專注在零摩擦的使用者體驗，例如跨載體的使用介面、安全可靠的生物識別、從使用者的角度來重塑並提升使用者信用價值，幫助使用者更快、更好、更輕便的取得服務和完成服務。

將來銀行董事長由前蕃薯藤創辦人陳正然出任，執行長、總經理分別由劉奕成、梅驊兩大金融科技跨界戰將擔任。

市場看好，未來將來銀行若取得純網銀執照，將藉由大股東中華電在新興科技優勢，加上既有股東超過千萬的潛在用戶基礎，以及零售業者通路物流與龐大客群人流，加速匯流金融與科技領域的強項，帶動5G、大數據、人工智慧、物聯網、MOD、行動支付、區塊鏈、雲端、資安及智慧城市等產業發展。

加碼對台投資 LINE頻傳利多爭出線

LINE Bank籌備團隊股東結構包括LINE Financial台灣持股49.9%，台北富邦銀行持有25.1%，中國信託商銀、聯邦銀行及渣打銀行各出資5%；電信業的台灣大哥大、遠傳電信各持有5%，涵蓋數位行動、金融服務、電信資通訊3個領域。

LINE Bank爭取純網銀執照的優勢之一，是LINE在台灣非常「接地氣」，許多決策不只是由總部發動，而是由總部支持台灣團隊基於對在地用戶需求的觀察，所提議推出的服務，例如台灣團隊打造的內容入口LINE TODAY已擴展到海外。

LINE Bank另一項優勢，是於2014年在台灣推出行動支付服務LINE Pay，隨後推出LINE Pay信用卡、創下LINE Pay史上最高交易量，成為其他市場學習的金融科技成功案例，也獲得LINE共同執行長暨企業文化長慎重熩的肯定。

此外，LINE今年5月宣布加碼對台投資高達1億美元（約新台幣30億元），將用於投資具有潛力的外部夥伴，包含投資新創團隊或進行企業併購，也將用於加速新服務拓展、持續大舉招募人才，凸顯LINE在台灣長期發展的決心。

LINE Bank籌備處執行長黃以孟今年1月受訪表示，他希望LINE Bank是個「全民銀行」，能提供與居民息息相關的金融服務，融入LINE生活圈的各種場景，讓用戶在不知不覺中就能輕易解決平常需要的銀行服務。LINE Bank若取得純網銀執照，預計2020年1月開業。

今年3月LINE財務長黃仁埈訪台舉行媒體聚會時強調，LINE在台灣除了與金融、電信等跨產業夥伴合作透過LINE Bank申請純網路銀行執照外，也將遵循台灣法規在台建置IDC（網路數據中心），讓銀行客戶的所有資料落地儲存在台灣。

唯一有純網銀經驗 樂天商銀來勢洶洶

由國票金及日本樂天集團所組成，樂天國際商業銀行股東結構，包括國票金持股49%、樂天集團包括樂天銀行、樂天信用卡等持股51%組成，是3家當中唯一的純金融團隊；董事長預定由第一金控前總經理簡明仁、總經理則由日本樂天銀行資安專家佐伯和彦擔任。

市場看好樂天爭取純網銀執照的優勢，就是它是3家當中唯一擁有純網銀經驗的團隊。銀行業者指出，樂天在台灣已經有信用卡、旅遊等相關領域的運用，不算是突然空降；再者，日本樂天純網銀也是國際上少數獲利的純網銀，已累積18年的純網銀經驗，去年約賺進近一個股本。

分析其董總座的背景，董座簡明仁也是3家當中唯一擁有豐富銀行經驗的人，總經理佐伯和彦更不用說，就是以純網銀起家，令市場相當期待。

儘管此團隊當中的金融夥伴只有國票金，被市場認為，銀行相關背景較弱；但樂天國際商業銀行籌備處董事長簡明仁日前表示，樂天過去在客戶使用純網銀累積的物流、金流、資訊流等數據，可進一步分析用戶行為，再進一步優化使用者介面、使用者體驗；再者，樂天也擁有先進資訊安全控管的實務經驗，這兩項都是純網銀的基礎建設，將有助於在台灣純網銀的業務發展。

銀行業者透露，純網銀經營模式與一般銀行相差很大，若沒有縝密的布局及經營策略，恐怕只會一直「燒錢」，這對企業來說不是好事，且有違主管機關開放純網銀的用意。銀行業者認為，「或許在市場盛傳外資團隊只會2選1情況下，樂天最後會因為有實戰經驗而出線」。（編輯：林孟汝/趙蔚蘭）1080728