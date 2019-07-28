純網銀要來了 鯰魚效應金融版圖面臨洗牌

純網銀要來了，不僅將徹底顛覆台灣民眾對銀行的印象，也將影響金融市場版圖，而來勢洶洶的純網銀將祭出何種創新服務搶客，發揮鯰魚效應，外界拭目以待。中央社製圖 108年7月28日

迎接純網銀時代專題2（中央社記者劉姵呈台北28日電）台灣金融市場7月底大事，就是將正式開啟「純網銀」時代，不僅將徹底顛覆台灣民眾對銀行的印象，也將影響金融市場版圖。來勢洶洶的純網銀將祭出何種創新服務搶客，發揮鯰魚效應，外界拭目以待。

純網銀執照榜單公布倒數計時，由於金融監督管理委員會主委顧立雄日前信誓旦旦表示，只會開放2家純網銀，因此提出申請的3家業者「將來銀行」、「LINE Bank」及「樂天國際商業銀行」近期十分低調，對未來純網銀的面貌三緘其口。

純網銀是什麼 鯰魚效應鎖定年輕族群

簡單來說，純網銀與客戶互動的窗口，是經由網路、行動裝置的App進行，沒有任何實體分行、分支機構和任何營業據點，當然更沒有時間、空間限制，隨時可進行交易，也因為大部分服務都自動化，如過去需要跑流程審核的貸款服務，作業時間都將因此大幅縮短。

換句話說，一旦純網銀正式上路後，未來將改變部分民眾抽號碼牌後，枯坐在營業大廳等辦存、提、匯款業務景象，網路世代的年輕族群將更容易取得金融創新服務；而業者也可省下租用店面、雇用臨櫃人員等成本。

業者也透露，純網銀雖無實體分行，但取款可能還是能到ATM或中心機構提領現金，但由於主管機關近年力推無現金社會，純網銀勢必將運用科技降低現金的使用，包括結合網路匯款、電子支付、電子錢包等選項，讓民眾有更彈性的選擇，完成支付、繳費等生活需求。

台經院產業分析師陳衍潔表示，純網銀最早緣起於英國、美國，因為這些國家幅員遼闊，很多偏遠地區的自動櫃員機（ATM）和分行不普及，純網銀可以透過網路深入到傳統銀行服務不到的地方；這同樣也是後來中國的金融科技能快速發展的原因。

不過，台灣地小人稠，金融市場本來就已呈現Overbanking（銀行家數太多）現象，尤其金融科技時代來臨後，各家銀行不僅有網路銀行，也發展了數位銀行品牌，間接影響許多銀行的分行據點租約到期就不再續約，依金管會統計，至今年5月底，國內銀行的分行家數降至3397家，連續5年下降，但ATM裝設台數、資安人才需求則是逐年增加。

純網銀拚搏傳統銀行 差異化服務是亮點

在市場競爭下，純網銀要想殺出一條血路，免不了要祭出價格戰，但陳衍潔分析，國銀本就有既定用戶的優勢，純網銀單靠殺價長期下來會很難生存，削價競爭不利台灣銀行產業發展，如果純網銀業者可以提供差異化的服務，增加用戶的黏著度，反而可以幫助產業正向發展。

她舉例，台灣有許多東南亞移工，這類客群使用傳統銀行服務的便利度不高，加上工時關係，外出時間不多，如果純網銀可以補足服務到現有銀行接觸不到的客群，將會是差異化的最大亮點。

民營銀行業者也表示，在台灣，使用數位金融服務的客群對於品牌的忠誠度比較低，假設有另一個更好的平台出現，研發出友善的操作系統，也提供更具吸引力的優惠條件，客戶資產轉移的速度會非常快。

這名業者進一步分析，台灣使用數位金融服務的客群「群聚力」很強，且非常習慣使用社群平台分享自己的使用心得與經驗，因此，業者必須花更多成本投入客戶服務或擴充更多功能，並加強在地化的行銷策略，才能在這場大戰中獲得優勢。

創新服務與資訊安全 純網銀另一挑戰

依金管會公布純網銀設立審核項目及評分比率，占評分比重最高的營運模式可行性，細項包括有業務範圍與營運模式、業務經營模式創新與穩定性及客戶服務便利與安全性。

民營銀行主管分析，純網銀要拚全數位化服務，未來資安的防護措施最「燒錢」。

Money101台灣董事總經理周純如表示，這項評分其中最重要的包括App操作介面的便利性、金融服務的流暢度等，這也是純網銀推動各項消費金融最大的考驗。

周純如舉例，純網銀必須靠雲端進行身分認證，雖然金管會將來擬開放以手機門號加上視訊就能線上開戶，然而，轉帳額度、能否轉帳給其他人等業務是否受限，或是忘記密碼後取回密碼的方便性，以及能否流暢地滿足民眾外匯、貸款等相關需求，都會影響民眾是否將該帳戶作為主要帳戶的意願。

再者，資策會資安所副主任田謹維分析，純網銀最大的特色在於「服務完全網路化」，但最大的風險也在此，民眾對於完全無實體化的輔助，難免會有安全上疑慮。

田謹維表示，傳統銀行因為是以櫃台為主、網銀為輔，網路銀行又可以依據客戶的需求作限制，且發生問題還是可以馬上找分行處理，但純網銀則不然，因此資安、風控一定要做的比銀行業者更完善。

他建議，純網銀必須有更嚴格的內部管控機制，建立發生盜領、盜刷或存款歸零等意外事件時，必須要有通暢管道，可立即提供民眾申訴及追查原因外，更要以高標準規範來保護民眾個資，及防止洗錢或恐怖組織融資。（編輯：林孟汝/趙蔚蘭）1080728