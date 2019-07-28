傳統銀行拚數位轉型 央行指引5大明路

迎接純網銀時代專題4（中央社記者吳佳蓉、潘姿羽台北28日電）純網銀來了，國銀要如何面對金融科技帶來的挑戰，央行指引5條明路外，傳統銀行業者也表示，將儘速從內而外落實數位轉型，強化虛實整合，保持競爭者優勢，並緊跟上各項金融法規創新。

金融科技浪潮不可擋 央行為國銀指路

純網銀的興起是趨勢，將為台灣金融市場帶來巨大變革，為了維持金融穩定，中央銀行也就3大方向適切調整網路銀行管理機制，並為國銀轉型指路。

第一，加強監控網路銀行的流動性，尤其在銀行非營業時間的變化， 以適時採取因應措施。

官員說明，過去實體銀行營業時間僅至下午3時30分，不過純網銀未來是24小時網路交易，資金波動度較高，因此須密切關注其流動性，有狀況才能及時做準備。

第二，放寬「跨行專戶」日終餘額抵充存款準備金上限，由4%提高至8%，充裕金融機構清算資金，以因應網路全日交易的跨行支付需求。

第三，妥適管理純網銀的外匯業務，央行今年2月修正「銀行業辦理外匯業務管理辦法」相關規定，訂定純網銀申請為外匯指定銀行的資格條件，並將對純網銀申辦外匯業務辦理實地查核，確認業者有效遵循並落實外匯法規。

迎戰純網銀 傳統銀行攘外前得先安內

純網銀究竟會分食大餅，抑或是刺激產業發展，發揮鯰魚效應，激活金融創新，第一銀行副總劉培文表示，短期內傳統銀行需要關注2個重點，第一，像是樂天或Line等純網銀業者，本身在既有的電商平台或其形塑的生態系上，用戶數量都相當可觀，進一步結合數位金融後，是否會刺激新型態的商業模式問世，開創出「普惠金融」（Financial Inclusion）的新藍海。

第二，純網銀所有業務都經由網路或行動裝置進行，可省去建置分行的成本，提供給客戶的服務如果又相當便利、具有競爭力，後續一旦成功站穩腳步，可能進一步侵蝕傳統銀行客群。

為迎擊純網銀，劉培文認為，傳統銀行不可能等到純網銀已進行破壞式創新了才行動，而是要搶先一步進行數位轉型，首先，是資訊現代化，包括核心系統新技術的導入，例如雲端、人工智慧（AI）、區塊鏈等。

其次，是產品數位化，這在現階段是不小挑戰，傳統銀行內部有相當多的流程規定，如何調整，使數位金融產品的開發、訂價及給客戶的使用體驗，能趕上原生科技公司在這方面的嫻熟表現。

最後，是市場創新化，思考如何打造長期的金融服務生態系、平台經濟，參與開放銀行（Open Banking），把餅做大。同時也會緊盯政府法規，一旦有金融科技創新上的鬆綁，在沒有資安疑慮前提下，傳統銀行要盡快跟上。

相較純網銀，劉培文認為，傳統銀行仍具有先進者優勢，既有實體據點、通路若能結合數位管道，做到「虛實互補」，也可產生加分效果；不過，他強調，長期以來，是否能持續維持優勢，數位轉型的成敗還是關鍵，銀行體質必須一步步慢慢轉變。

劉培文也舉例，在開發數位金融商品過程，一定要能容許一定程度的實驗及失敗，不能單純獲利導向；此外，目前傳統銀行大多仍聚焦在獲利性較高的客群，相較也忽略普惠金融的全民市場。

同時，「攘外前得先安內」，劉培文認為，傳統銀行的數位轉型，還牽涉到組織架構、文化及公司治理的調整，也會是相當大的挑戰。

不過，整體來看，純網銀不用投入設立分行、行員配置的成本，祭出的牛肉若夠吸睛，還是能夠吸引部分民眾「換帳戶」，進而發展各項消費金融業務，勢必會對目前既有的傳統、數位銀行造成衝擊。

至於國銀要如何面對金融科技帶來的挑戰，央行也指引5條明路，可從靈活調整經營策略與組織文化、培育金融科技人才、金融消費者需求、風險控管與消費者保障、提升競爭力等面向著手。

針對金融消費者需求的做法，央行說明，一是強化實體與虛擬通路，提供即時且多元化服務，增加客戶信任及黏著度，二是與金融科技業者進行策略性合作，合作開發金融服務市場。

轉型同時，央行提醒，國銀得先釐清商業模式可能衍生的風險，並建立相應控管機制；此外，轉變為以消費者為中心的保護機制，並強化金融商品的資訊揭露及消費者權益保障措施，如個資隱私等。

最後，國銀若要提升競爭力，央行建議，利用既有品牌價值、客戶網路及多元化通路，以提升金融服務品質及客戶滿意度，而在實體分行縮減的趨勢下，也應及早思考因應人員配置調整及再訓練轉型。（編輯：林孟汝/楊凱翔）1080728