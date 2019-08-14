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是否開鍘楊秋興 高市國民黨：報中央做最終決定

最新更新：2019/08/14 21:29
國民黨中常會14日通過開除中評委陳宏昌的黨籍，至於前高雄縣長楊秋興（圖）是否會被比照黨紀處分，高雄市黨部主委莊啟旺指出，將彙整輿情資料報黨中央做決定。（中央社檔案照片）
國民黨中常會14日通過開除中評委陳宏昌的黨籍，至於前高雄縣長楊秋興（圖）是否會被比照黨紀處分，高雄市黨部主委莊啟旺指出，將彙整輿情資料報黨中央做決定。（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄14日電）中國國民黨在今天的中常會通過開除中評委陳宏昌的黨籍，至於前高雄縣長楊秋興是否會被比照黨紀處分，高雄市黨部主委莊啟旺指出，將彙整輿情資料報黨中央做決定。

韓國瑜近來先後遭同志批評，陳宏昌指他「吃喝玩樂、又抱女人」、楊秋興也在臉書發文「小三、酗酒、夜店是現在進行式」，讓韓國瑜形象受損。

國民黨在今天的中常會決議開除陳宏昌的黨籍，還通過若有惡意攻擊、污衊總統參選人者，應開除黨籍的提案。

黨籍在高雄市的楊秋興是否會被比照開除黨籍，莊啟旺告訴中央社記者，楊秋興言論引發爭議，市黨部持續蒐集資料，並會將民眾提供的輿情，反應給中央黨部，由中央做最終決定。

楊秋興於1975年就讀台大時加入國民黨，1986年加入民主進步黨，2001年楊秋興代表民進黨參選並當選第14屆高雄縣縣長，並且在2005年再度連任至2010年。

2010年8月9日，楊秋興宣布參選縣市合併後的高雄市長，並退出民進黨，市長選舉失利。他於2013年7月再次回歸中國國民黨。

由於楊秋興人在國外，記者多次聯繫，未取得回應。（編輯：吳協昌）1080814

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