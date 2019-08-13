楊秋興指酗酒 韓國瑜駁不實指控

高雄市13日一場大雷雨造成多處有積淹水災情，高雄市長韓國瑜（前中）由工務局長吳明昌（前左2）及水利局長李戎威（前右2）陪同勘災。中央社記者王淑芬攝 108年8月13日

（中央社記者王淑芬高雄13日電）高雄市長韓國瑜不滿楊秋興fb「小三酗酒夜店是現在進行式」，反駁是不實指控。至於是否比照陳宏昌做法黨紀開鍘，國民黨高雄市黨部主委莊啟旺說，會彙整資料聽取基層意見

高雄市清晨下起大雷雨有多處水患，韓國瑜上午主持防災應變會議後趕到田寮及阿蓮區勘災，於災後受訪做上述回應。韓國瑜表示，市長任內沒有喝醉過一次，到高雄一年半沒有去過夜店，也不知夜店長什麼樣子，生活過很單純，「不曉得楊秋興為什麼不實的指控、我完全不了解」，盼楊了解他當市長生活單純，每天工作10個小時以上。

對於楊秋興質疑捐款不實，韓國瑜說，做了很多捐款的事，但不會敲鑼打鼓的說，因為默默做善事，捐款不須要告訴天下的人。自己本著良知做事，覺得弱勢族群該照顧就去做，楊秋興並不了解他的捐款狀況，也不會想把捐款單據拿出來。

韓說，行善本著良知良能去做，覺得做得還不夠，最近是小林村的事爆發出來才講，該做捐款的事從沒有停過。

記者今天電話採訪國民黨高雄市黨部主委莊啟旺是否會比照陳宏昌做法，開除楊秋興黨籍。莊啟旺表示，將彙整資料並聽取基層的意見，了解是否對黨及候選人造成不利，會視狀況做處理。至於楊秋興人在國外，暫時無法取得他的回應。

楊秋興午夜在臉書發文批評韓國瑜「既不賢又不信不睦」，去年底公開表示要將選舉補助款、節餘款捐出來，至今空口白話。還指韓說20年前多麼的糜爛，現在改頭換面且還背誦心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，不過楊指說「小三、酗酒、夜店是現在進行式」。

國民黨中評委、新北市蘆洲蓮湧寺主委陳宏昌指國民黨提名一個「只會吃喝玩樂抱女人的人」參選，他的說法引發藍營基層不滿，國民黨新北市黨部建議黨中央開除他的黨籍。(編輯:孫承武)1080813