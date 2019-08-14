國民黨中常會通過 惡意污衊韓國瑜者就開鍘

國民黨總統參選人韓國瑜（前）近日受到中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興批評，國民黨中常會14日通過提案，未來若有惡意攻擊、污衊總統參選人者應開除黨籍。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）國民黨籍中評委陳宏昌、前高雄縣長楊秋興近日屢屢批評國民黨總統參選人韓國瑜，中常委李昭平今天提案建議，未來若有惡意攻擊、污衊總統參選人者，應開除黨籍以彰黨紀，此案在中常會上通過。

國民黨中評委陳宏昌日前公開支持總統蔡英文並發言批評韓國瑜，中常會今天通過開除陳宏昌黨籍。

前高雄縣長楊秋興日前也在臉書上發文批韓國瑜「既不賢又不信不睦」，還指出小三、酗酒、夜店是現在進行式。國民黨考紀會主委魏平政表示，目前高雄市黨部正在調查，盼地方儘速處理，畢竟這樣的發言對黨有影響。

魏平政指出，根據黨紀處分程序，須經地方黨部審議後，送交中央考紀會議決，再送中常會通過。

國民黨中常委李昭平在中常會上提案表示，距離2020總統大選還剩下150天，黨內同志應團結一致拚大選，不容許有心人士藉口任何理由破壞團結。

李昭平認為，選舉期間尤應嚴格執行黨紀，嚴明軍法才能有戰鬥力，因此建議今後如有惡意攻擊、詆毀污衊國民黨參選同志、影響黨的形象者，應立即予以開除黨籍處分。此案在中常會上通過。

此外，中常會今天也處理立委陳玉珍的撤銷黨籍案申訴案。陳玉珍為現任金門立委，她因年初立委補選時脫黨參選，遭國民黨撤銷黨籍，日前向國民黨提出申訴。

魏平政說，黨團總召曾銘宗認為陳玉珍配合度高、表現佳，因此為她求情，經審議後考紀會做出變更處分建議，從撤銷黨籍改為停權3個月，自今年3月陳玉珍被開除黨籍時起算，也就是說，目前已恢復黨籍。

國民黨在金門立委選區尚未提名，地方重量級人士日前指出，主要地方上對於禮讓或提名陳玉珍有疑慮，畢竟她曾被撤銷黨籍，因此觀感不佳；不過，國民黨中常會今天確定變更陳玉珍撤銷黨籍的處分，被視為為金門縣立委提名解套。（編輯：楊凱翔）1080814