楊秋興越洋發臉書 批韓國瑜不賢又不信不睦

（中央社記者王淑芬高雄13日電）過去力挺韓國瑜參選高雄市長的前高雄縣長楊秋興，自從韓國瑜決定參選總統後，就和韓分道揚鑣，並批評韓恩將仇報，今天還越洋發臉書，批韓國瑜「既不賢又不信不睦」。

楊秋興臉書發文內容，韓國瑜競辦公室發言人何庭歡回應，針對特定人士長期以來充滿仇恨式的抹黑，不願意隨之起舞，會請律師團隊蒐證並研究相關的法律責任。

楊秋興貼文以國民黨主席吳敦義喜歡背誦的禮運大同篇為開頭，強調「選賢與能、講信修睦」；但他說，國民黨總統提名人韓國瑜卻與禮運大同篇背道而馳，既不賢又不信不睦。

他指出，很瞭解韓輕諾寡信，就違背「信」了，韓自稱以前「吃、喝、嫖、賭」樣樣來，那樣還有「賢」可言嗎？由他入主市政8個月來的表現可看出韓的不「能」，整天耍嘴皮到處敵對那有「睦」。

楊秋興說，韓國瑜説他不愛錢，然韓在去年11月鳳山造勢時，承諾要捐出選舉補助款、節餘款，至今仍空口白話，這不是愛錢什麼才是愛錢呢？

他指韓最擅長打預防針，說20年前多麼的靡孄，現在改頭換面且還背誦心經，「吃、喝、嫖、賭」都是過去式，但小三、酗酒、夜店 是現在進行式啊，又怎麼告陳宏昌、趙守博呢？

楊還指，韓擅長操作權術，最典型的庶民與權貴二分法正是共產黨的鬥爭方式，由其申報的現金存款、30多張儲蓄型保單，高級違規農舍、高級電梯別墅，質疑韓那裡是庶民，何況家族當了那麼多屆的議員、立委，楊指韓是權貴吧。

他說，韓還有更大的未爆彈，北農時期採購案、選舉檯面下的捐款、會計師簽證的選舉經費，內行人都很清楚，監察院申報單據都已握在民進黨手中，單據申報都確實嗎？這可能還是刑事責任呢？

楊秋興指出，韓2001到2009被起底在北京大學唸政府管理學院博士班長達9年，管理學院是專門培養高級幹部機構，期間韓一直以潦倒落魄在山上修行帶過，其實是在大陸潛修，今已露出馬腳，這才是真正問題的嚴重所在。

他指出，難怪旺旺集團創辦人蔡衍明動用所有媒體的力量支持韓國瑜，在初選過程，整個黨、中常會被所謂的韓粉把持，自稱韓粉天王的幾位，就是早期民進黨的邊緣人，楊秋興說他知之甚詳。但很遺憾卻影響了黨的決策與走向，吳敦義說决不會換韓，但這就暴露出韓的不適仼與國民黨的危機了。

楊秋興還說，包括美國在台商會早就預料會有換柱2.0，他對韓喊話，不要繼續害了黨，害了中華民國，尚可保全自己的市長寶座，才是智慧聰明之舉啊！

楊秋興目前人在國外含飴弄孫，但他說「有志之士、雖歸隱山林、心不能安啊」是他目前心境的最佳寫照。（編輯：張佑之）1080813