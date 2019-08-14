更多編輯台推薦新聞：
登革熱病媒蚊南北有別 防治策略有門道
生活

登革熱病媒蚊南北有別 防治策略有門道

香港機場連兩天癱瘓 快速了解國際關注與反送中現況
兩岸

香港機場連兩天癱瘓 快速了解國際關注與反送中現況

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消
兩岸

香港機場14日恢復運作 仍有約90航班取消

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴
社會

爭取同志配偶喪葬津貼 胡勝翔勝訴

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
媒體報導中國軍艦擦撞台船疑掉武器系統 海巡：沒這事
首頁 / 政治

凸顯勝選決心 吳敦義邀縣市長與韓國瑜聯合造勢

最新更新：2019/08/14 18:17
國民黨主席吳敦義14日表示，會在適當時機邀請縣市長、議長、黨部主委與韓國瑜聯合造勢。圖為吳敦義（左）和韓國瑜在國民黨全國代表大會為立委參選人加油打氣。（中央社檔案照片）
國民黨主席吳敦義14日表示，會在適當時機邀請縣市長、議長、黨部主委與韓國瑜聯合造勢。圖為吳敦義（左）和韓國瑜在國民黨全國代表大會為立委參選人加油打氣。（中央社檔案照片）

（中央社記者余祥台北14日電）外傳鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平將與台北市長柯文哲結盟，引發國民黨整合危機。國民黨主席吳敦義今天表示，會在適當時機邀請縣市長、議長、黨部主委與韓國瑜聯合造勢，凸顯勝選決心。

國民黨總統參選人韓國瑜近日屢被爆料私德問題，今天將北上與吳敦義會面。

國民黨副發言人黃心華表示，今天晚上的確有預定的聚會，有中常委也在今天常會中建議，可利用今天晚上針對選舉步調、選戰策略等交換意見。

針對是否可能有「換柱2.0」，黃心華說，吳敦義多次強調，韓國瑜是國民黨提名的總統參選人，將會堅定且唯一支持韓國瑜。

黃心華轉述說，吳敦義在常會中也裁示，將會在適當時機邀請15縣市長、縣市黨部主委和議長與韓國瑜聯合造勢，進行一場大團結的聚會，凸顯國民黨勝選的決心。

此外，國民黨今天公布新任副發言人，由高雄市議員邱于瑄擔任，文傳會代理主委程美華表示，這項人事案主要就是希望強化國民黨在高雄的發言力道，未來國民黨將會結合年輕民代為國民黨在地方發言。

邱于瑄說，韓國瑜競選總部設於高雄，相信媒體重心將以高雄為主，她將擔任黨部與高雄的管道，另一方面，她的人事案也代表國民黨的確在南部培植年輕人。

國民黨發言人由歐陽龍擔任，另有2位輪值副發言人黃心華與洪于茜，皆屬於年輕世代，今天再加入一位副發言人邱于瑄。（編輯：郭萍英）1080814

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報