楊秋興臉書批評 韓國瑜盼未來還能攜手合作

前高雄縣長楊秋興（右）10日在臉書批評高雄市長韓國瑜（左）。面對楊秋興的批評，韓國瑜表示：「還是希望未來可以攜手合作。」（中央社檔案照片）

（中央社記者王淑芬高雄10日電）前高雄縣長楊秋興今天於臉書批評高雄市長韓國瑜，還說對韓的批評句句實話何來「黑韓」。面對楊秋興的批評，韓國瑜表示：「還是希望未來可以攜手合作。」

韓國瑜出席宗教執行人員講習活動後，受訪做上述表示。

楊秋興昔日力挺韓國瑜選市長，但是韓表態參選總統後，楊就公開反韓並批韓「恩將仇報」，今天他在臉書發文再批韓，並說看不起醜陋的政客。

對於楊秋興的批評，韓國瑜說「我還是尊重他，目前為止，還是希望未來可以大家攜手合作」。他說，楊秋興特別關心高雄台商還有高雄子弟在大陸讀書的情形，所以市府邀他出任兩岸小組副召集人，其實很多地方可以共同攜手合作。

媒體民調有4成受訪者認為郭台銘拚經濟的能力比韓還好，韓國瑜表示「完全尊重」，他說，民眾有不同的看法，有人擔心國防安全，有人擔心孩子的教育，有人擔心經濟及兩岸關係，民眾的思考點各有不同，他尊重不同的看法。

市府新聞局今天公開韓國瑜租屋住所的照片，有韓國瑜坐在客廳及一間木地板書房，媒體關切是否要說明住的並非豪宅。

韓國瑜表示，就是租一個簡單的房子做為休息和後勤支援，晚上累了回去睡個覺，自己食衣住行很簡單。

媒體追問，放著官邸不住被質疑養蚊子，甚至市長要和首長討論事情也比較不方便等。

韓國瑜表示，跟每一個局處長的溝通，不管時間跟空間都非常方便，問題完全不存在，市長官邸如果有相關公益團體要使用，都非常歡迎。

新聞局長王淺秋說，市府官邸將朝規劃開放使用，讓公益團體使用。

媒體詢問郭台銘是否有可能脫黨參選，韓國瑜表示「我覺得郭台銘非常聰明、很有智慧，他怎麼會不理智，我覺得他講話、一生的闖蕩從白手起家，一路上他不可能不理智，我對他的頭腦很有信心」。（編輯：李亨山）1080710