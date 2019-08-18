藍綠爭搶客家票 蔡總統韓國瑜桃園新竹較勁

總統蔡英文18日出席「2019硬頸台灣 客家峰會」開幕式致詞，她說，2020對台灣是很重要的一年；未來客家人是不是能夠繼續挺客家妹，而客家妹一定會照顧客家人。中央社記者葉素萍攝 108年8月18日

（中央社記者王承中、葉素萍台北18日電）總統蔡英文、國民黨總統參選人韓國瑜今天分別下鄉走訪桃園、新竹，爭取客家族群支持。蔡總統呼籲客家鄉親繼續挺「客家妹」，韓國瑜則在新竹颳起旋風，支持群眾組貪食蛇車隊相陪。

國民兩黨總統參選人都已出爐，2020總統大選選情逐漸增溫，為搶攻客家族群的支持，身為客家人的蔡總統，以及客家女婿韓國瑜，今天分別下鄉走訪台灣客家族群聚集地的桃園市與新竹縣市。

由於韓國瑜在3日才走訪參拜桃園9間宮廟，蔡總統今天來到桃園，參加民進黨客家部主辦「硬頸台灣．客家峰會」開幕式，也在桃園市長鄭文燦陪同，走訪當地重要信仰中心、中壢慈惠堂，與韓國瑜較勁意味濃厚。

蔡英文今天在鄭文燦、民進黨主席卓榮泰、客委會主委李永得、立委蔣絜安、陳賴素美、陳曼麗、前新竹縣長林光華等黨公職陪同，出席民進黨客家部主辦「硬頸台灣．客家峰會」開幕式，並和與會來賓齊唱「客家世界」。

蔡英文表示，上任3年多的努力，沒有讓大家失望，她發揮客家人的硬頸精神，現在成果一樣樣拿出來，呼籲客家鄉親繼續挺「客家妹」，而「客家妹」也會繼續照顧客家人。

國民黨總統參選人韓國瑜（右）以客家女婿身分，積極鞏固傳統挺藍的客家票源，3日參拜桃園9間宮廟。（中央社檔案照片）

國民黨總統參選人韓國瑜18日走訪參拜新竹縣市8座宮廟，不少支持者身穿國旗衣，騎著插上國旗的機車，跟在韓國瑜車隊旁邊。中央社記者魯鋼駿攝 108年8月18日

韓國瑜今天則維持過去走訪參拜桃園、南投各地宮廟的競選步調，走訪參拜新竹縣市8座宮廟。從早上10時起一路參拜新竹縣竹北天后宮、湖口顯聖宮、新豐永寧宮、關西太和宮、竹東惠昌宮、新竹市開台金山寺、新竹武聖廟、新竹天公壇；中午則至新竹縣黨部用餐，晚間在新竹市黨部座談。

隨著韓國瑜走訪新竹，支持群眾也大批湧現，不少支持者身穿國旗衣，騎著插上國旗的機車，跟在韓國瑜車隊旁邊，重現日前韓國瑜在競選高雄市長掃街拜票時所出現的「貪食蛇車隊」。

韓國瑜上午到新竹縣竹北天后宮，不少支持者穿著國旗裝、手拿國旗到場助陣，韓國瑜在「韓國瑜護衛隊」引領下進入廟內參拜，現場湧進逾千名支持者，高喊「凍蒜」。

面對蔡總統呼籲要先把市政做好，韓國瑜表示，台灣人民最需要的是「台灣安全、人民有錢」，政府應思考接下來半年執政期間，如何符合人民期待，給人民過好日子，也應把3年半執政期間的成績單攤出來，才是連任總統應具備的勇氣。

另外，韓國瑜也提到，美國在台協會（AIT）已正式歡迎他訪美，將著重台美關係、與華僑見面、交換企業經營經驗等3目的。目前有些熱心好朋友正在居中安排協調，希望能在9、10月到美國訪問。（編輯：楊凱翔）1080818