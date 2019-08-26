男搶彰化六信未得手 逃逸還開槍最終落網

陳姓男子26日持槍搶劫彰化第六信用合作社（圖），但未得手金錢，逃出銀行時遇趕抵警網，最終仍遭員警壓制逮捕。（圖取自Google地圖google.com/maps）

（中央社記者蕭博陽彰化縣26日電）陳姓男子今天持槍搶劫彰化第六信用合作社，但未得手金錢，逃出銀行時遇趕抵警網，陳男開1槍後邊跑邊丟棄槍枝、水果刀等犯罪工具，最終仍遭員警壓制逮捕，正釐清犯罪動機。

年約40多歲陳姓男子中午持手槍闖入彰化縣彰化市彰美路一段的彰化第六信用合作社，向行員大喊「搶劫」，行員驚嚇並隨即按下警鈴，也向陳男告知「這個櫃台沒放錢」，陳男見情況不順利又聽到警車警笛聲逐漸靠近，立即落荒而逃，未搶得錢財。

陳姓犯嫌見警方進逼，持改造手槍對空開1槍，所幸無人遭擊中，接著邊跑邊丟棄槍枝、水果刀、作案衣物等犯罪工具，員警追逐100多公尺後，順利壓制逮捕陳嫌並帶回警局偵辦，警方先完成銀行方面筆錄，接續詢問陳嫌以釐清犯案動機。

彰化縣警察局彰化分局副分局長蕭啟東說，中午12時13分在彰化第六信用合作社發生持槍強盜案，犯嫌持改造手槍強盜，行員觸動警報器，犯嫌立即逃逸，逃逸過程在銀行外開1槍，彰化分局獲報，立即指揮線上組合警網圍捕，在彰美路一段查獲犯嫌。

蕭啟東表示，當場起獲犯嫌丟棄的改造手槍1把、擊發彈殼1枚、彈匣1個含子彈11發、水果刀1把，已將犯嫌依法逮捕偵辦，銀行沒有財務損失，也沒有人員受傷，全案詢問後將依法移送彰化地檢署偵辦。（編輯：翁翠萍）1080826