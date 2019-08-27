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林書豪轉戰CBA
北京首鋼籃球俱樂部8月27日宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪，他將以「外援」身分加入中國男子籃球職業聯賽（CBA）。（圖取自林書豪微博weibo.com）
林書豪轉戰CBA
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林書豪轉戰CBA1/3

林書豪確定簽約北京首鋼 註冊資料將送中國職籃

最新更新：2019/08/27 19:59
北京首鋼籃球俱樂部27日傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。（圖取自北京首鋼隊微信網頁mp.weixin.qq.com）
北京首鋼籃球俱樂部27日傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。（圖取自北京首鋼隊微信網頁mp.weixin.qq.com）

（中央社記者繆宗翰北京27日電）北京首鋼籃球俱樂部今天傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。公告提到，待向CBA聯盟正式報送他的註冊資料，並經審核公告通過後，林書豪將正式代表北京首鋼參加CBA聯賽。

北京首鋼官方微信傍晚6時許公告上述內容，並提到「當林書豪遇上北京首鋼，當追夢人的雙手交織在一起，或將就此寫下一段嶄新的籃球歷史—首位外援將與教練、球員雙語交流」，證實林書豪將以「外援」身分加入中國男子籃球職業聯賽（CBA）。

公告引述首鋼體育總裁、北京首鋼籃球俱樂部有限公司董事長秦曉雯表示，以林書豪目前的實力，「我相信他是能繼續在NBA或其他歐洲強隊打球的，而他更想找到一支球隊能讓他成為自己想成為的球員。書豪選擇加盟北京首鋼男籃，是對我們的信任，也是我們的榮幸，我們真誠地歡迎他」。

北京電視台「天天體育」節目官方微博報導，首鋼俱樂部工作人員和林書豪一行下午4時35分左右，乘坐3輛車，抵達首鋼大廈地下停車場。

報導說，林書豪此行是為了看望剛剛從美國集訓回來的首鋼男籃，希望能在簽約前與隊友們見面，以表達加盟球隊的誠意。

這項報導指出，林書豪將以外援身份加盟首鋼，「至於歸化，則是一個非常複雜的過程，暫時還無法提上日程」。

報導也提到，北京首鋼在新賽季簽下3名外援，也是借鑑上賽季其他俱樂部的做法，以一名外援做替補。林書豪則勢必獲得一個上場名額。（編輯：邱國強）1080827

北京首鋼籃球俱樂部27日傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。（圖取自北京首鋼隊微信網頁mp.weixin.qq.com）
北京首鋼籃球俱樂部27日傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。（圖取自北京首鋼隊微信網頁mp.weixin.qq.com）
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