吳永盛投入CBA選秀 林書豪給建言

（中央社記者黃巧雯台北24日電）對於吳永盛即將投入中國男子籃球職業聯賽（CBA）選秀，美國職籃NBA台裔球星林書豪今天建議，無論有沒有選上，選秀順位是前或後，最重要的是有機會上場就要展現自信。

吳永盛自金華國中畢業後展開旅美之路，成為台灣第一位國中畢業即赴美挑戰的球員，大學選擇提供籃球獎學金的沙加緬度州立大學就讀，成為台灣第一人獲得NCAA第一級大學獎學金，並在2018至2019學年上學期，完成學業、提前畢業，後來在今年2月加盟東南亞職業籃球聯賽（ABL）寶島夢想家。

吳永盛剛參加完2019年威廉瓊斯盃國際籃球邀請賽男子組賽事，他在本屆瓊斯盃出賽8場，場均得分11.5分、2.5籃板、2助攻，並率領中華白隊打出精采好球，日前已報名參加CBA選秀。

林書豪大方給予吳永盛建議，身為一名最好的球員，無論有沒有選上，選秀順位是前或後，最重要的是有機會上場就要展現自信。

林書豪這次返台也將參加即將在7月26日、27日在台北和平籃球館登場的「國泰夢想豪小子林書豪籃球訓練營」。

主辦單位今天在記者會也邀請訓練營第1、2屆的學員包括義守大學當家後衛白曜誠、剛從HBL名校南山高中畢業、即將就讀台科大的林心翔與UBA健行科大控衛谷毛唯嘉、獲得全美大學體育協會第一級男籃錦標賽（NCAA）布萊恩特大學獎學金的旅美小將林庭謙等人與會，考驗林書豪是否還能辨識學員當初參加訓練營合影的樣貌。

林書豪以自身經驗為例，在籃球生涯中，曾擁有不錯成就，也曾經歷失敗，即使這幾年飽受傷勢所擾，上季季後賽欠缺上場機會，他也不曾放棄，因此他勉勵4名學員，無論最後成功與否，都要勇於追求夢想。（編輯：張雅淨）1080724