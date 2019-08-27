林書豪簽約北京首鋼隊 以外援身分出戰CBA

陸媒報導，台裔球星林書豪27日與北京首鋼隊簽約，將在新賽季以「外援」身分出戰中國男子籃球職業聯賽。（圖取自北京首鋼隊微信網頁mp.weixin.qq.com）

（中央社記者繆宗翰北京27日電）綜合陸媒報導，台裔球星林書豪今天與北京首鋼隊簽約，將在新賽季以「外援」身分出戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）。

綜合中國體育新聞網站虎撲（Hupu）報導，林書豪下午於北京出席簽約儀式，將在新賽季以「外援」身分出戰CBA；北京電視台「天天體育」官方微博下午則上傳林書豪抵達簽約現場的影片，並表示北京首鋼隊在中國國家隊的教練和隊員，都返回參加了這次會面。

北京首鋼籃球俱樂部27日傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。（圖取自林書豪微博weibo.com）

值得注意的是，林書豪以「外援」身分加入，代表中方將其視為「洋將」。

美國職籃NBA自由市場開市至今，林書豪遲遲未等到新合約，也讓他備感壓力；先前返台參加佈道會時忍不住淚訴，自由球員市場對他是非常艱難的過程，「感覺好像NBA已經放棄我」。

林書豪早在5年前，就曾考慮過何時要到亞洲打球，也曾透露，包括CBA也是他的選項之一。（編輯：林克倫）1080827

北京電視台「天天體育」官方微博27日下午上傳林書豪抵達簽約現場的影片。（圖取自天天體育微博weibo.com/ttty）