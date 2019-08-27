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林書豪轉戰CBA
北京首鋼籃球俱樂部8月27日宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪，他將以「外援」身分加入中國男子籃球職業聯賽（CBA）。（圖取自林書豪微博weibo.com）
林書豪轉戰CBA
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林書豪轉戰CBA3/3

林書豪簽約北京首鋼隊 以外援身分出戰CBA

最新更新：2019/08/27 18:55
陸媒報導，台裔球星林書豪27日與北京首鋼隊簽約，將在新賽季以「外援」身分出戰中國男子籃球職業聯賽。（圖取自北京首鋼隊微信網頁mp.weixin.qq.com）
陸媒報導，台裔球星林書豪27日與北京首鋼隊簽約，將在新賽季以「外援」身分出戰中國男子籃球職業聯賽。（圖取自北京首鋼隊微信網頁mp.weixin.qq.com）

（中央社記者繆宗翰北京27日電）綜合陸媒報導，台裔球星林書豪今天與北京首鋼隊簽約，將在新賽季以「外援」身分出戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）。

綜合中國體育新聞網站虎撲（Hupu）報導，林書豪下午於北京出席簽約儀式，將在新賽季以「外援」身分出戰CBA；北京電視台「天天體育」官方微博下午則上傳林書豪抵達簽約現場的影片，並表示北京首鋼隊在中國國家隊的教練和隊員，都返回參加了這次會面。

北京首鋼籃球俱樂部27日傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。（圖取自林書豪微博weibo.com）
北京首鋼籃球俱樂部27日傍晚宣布正式簽約美籍華裔球員林書豪。（圖取自林書豪微博weibo.com）

值得注意的是，林書豪以「外援」身分加入，代表中方將其視為「洋將」。

美國職籃NBA自由市場開市至今，林書豪遲遲未等到新合約，也讓他備感壓力；先前返台參加佈道會時忍不住淚訴，自由球員市場對他是非常艱難的過程，「感覺好像NBA已經放棄我」。

林書豪早在5年前，就曾考慮過何時要到亞洲打球，也曾透露，包括CBA也是他的選項之一。（編輯：林克倫）1080827

北京電視台「天天體育」官方微博27日下午上傳林書豪抵達簽約現場的影片。（圖取自天天體育微博weibo.com/ttty）
北京電視台「天天體育」官方微博27日下午上傳林書豪抵達簽約現場的影片。（圖取自天天體育微博weibo.com/ttty）
CBA小百科
  • 中國男子籃球職業聯賽（Chinese Basketball Association），縮寫為CBA。由中國籃球協會主辦的跨年度主客場制籃球聯賽，是中國最高等級的籃球比賽。
  • 聯賽自每年的10月或11月開始至次年的4月左右結束，長度和美國的NBA相仿。
  • 目前有20支球隊參加聯賽，2001年曾吸收台灣的新浪獅隊，2002年香港的香港飛龍隊也曾參加聯賽。
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