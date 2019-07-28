林書豪淚訴心情：好像NBA已經放棄我

（中央社記者黃巧雯台北28日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪昨晚赴新店行道會美河堂出席分享會，仍在等待新合約的他一度淚灑現場。他提到，自由球員市場對他是非常艱難過程，「感覺好像NBA已經放棄我」。

林書豪上季轉戰亞特蘭大老鷹隊，球季間合約買斷後，轉披多倫多暴龍隊戰袍，儘管暴龍隊闖進季後賽並抱回冠軍，但林書豪在季後賽期間，僅出賽8場，平均出賽3.4分鐘，僅貢獻1.1分。

林書豪在季後賽期間表現機會不多，卻獲得生涯首枚冠軍戒，面對外界嘲諷，加上在自由球員市場遲遲等不到新合約，讓他背負著龐大壓力，坦承曾抗拒亞洲行。他提到：「我知道6週的亞洲行，每天都必須要帶著微笑面對大家，我要來跟大家分享一個總冠軍，其實我不覺得自己配得上。」

林書豪表示，「林來瘋」後，發生過許多艱難的事，但大家不知道細節和背後的故事。他提到，去年暑假被交易到東區最糟糕球隊（老鷹隊），「如果你不是年輕的球星，在一個重新打造的球隊中，其實沒辦法找到你的位置。」

「在籃球世界中，我已經算是很老的」，林書豪表示，他證明自己在膝蓋受傷後，還是可以回來打球，因此有機會到多倫多。

林書豪回憶起在暴龍隊中，有12至15場球賽，可以決定自己在隊中是成功或失敗，但他的投籃命中率在這段期間卻是生涯最糟，連續17顆三分球未進，當季後賽開始時，他已沒機會下場。

「但當自由球員市場開始，這就像是壓倒駱駝的最後一根稻草」，林書豪說完這句話後嘆了一口氣，當場淚灑現場，停頓了一會兒才說：「我已經準備好了」。

林書豪沉默了約40秒，才緩緩地說：「真的好難，人生真的好艱難。」

待在NBA已經9個球季，面對自由球員市場，林書豪感嘆地說，每一年的挑戰愈來愈艱難，「因為有點感覺好像NBA已經放棄我」。

林書豪真情流露，讓外界看見他感性的一面，他甚至表示，如果未來有小孩，不會希望他進入NBA，「因為這樣你就不需要面對這些的名聲，不用讓人看見你生命中的挫敗與羞愧，但我最深的問題就是想問神，你為什麼要給這一切，給我這一切，卻又讓我活在這麼艱難的狀況裡面。」（編輯：屈享平）1080728