落腳處未明 林書豪：最大夢想與弟弟一起打

（中央社記者黃巧雯台北24日電）美國職籃NBA台裔球星林書豪未來動向受矚目，儘管目前仍未鬆口新球季落腳處，但他透露5年前就開始考慮何時要來亞洲打球，最大夢想是能與弟弟林書緯一起打球。

林書緯目前效力於超級籃球聯賽（SBL）富邦勇士隊，與林書豪效力的NBA多倫多暴龍隊同樣在今年拿下冠軍。

林書豪下午抵達台灣，展開一連串返台行程，傍晚率先出席「國泰夢想豪小子林書豪返台記者會」。

美國職籃（NBA）台裔球星林書豪24日出席返台記者會，分享奪冠的喜悅和心情。中央社記者謝佳璋攝 108年7月24日

NBA自由市場7月1日開市以來，多數大咖球員都找到新東家，但林書豪目前動向未明。

談到是否考慮到中國男子籃球職業聯賽（CBA）打球，林書豪透露，5年前就開始考慮何時要在亞洲打球，他強調，若身體健康，有機會一定會考慮回亞洲打球，而他最大的夢想就是能與弟弟林書緯一起打球。

林書豪表示，每年夏天與弟弟都會一起打球，旁人都覺得他們默契很好，不用講話、就能知道對方在想什麼，他認為若有一天能一起打球，將會很好玩，但可能需要等一段時間。（編輯：吳協昌）1080724