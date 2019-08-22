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林志傑身披12號戰袍 加盟富邦勇士[影]

最新更新：2019/08/22 17:20
台灣籃球好手「野獸」林志傑（右）加盟富邦勇士記者會22日下午在台北舉行，富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒（左）送上球衣。中央社記者張新偉攝　108年8月22日
台灣籃球好手「野獸」林志傑（右）加盟富邦勇士記者會22日下午在台北舉行，富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒（左）送上球衣。中央社記者張新偉攝　108年8月22日

（中央社記者龍柏安台北22日電）本季將進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL）的富邦勇士，今天替台灣籃壇招牌球星「野獸」林志傑舉行加盟記者會，並把富邦12號球衣交到他手上，也象徵「野獸」終於回來了。

林志傑是近代台灣籃壇的看板球星，過去也是常年國家隊主力，他曾包辦超級籃球聯賽（SBL）得分王、年度MVP、總冠軍賽MVP等榮銜。SBL第5季打完，他決定「西進」轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）。

在CBA打滾超過10年，林志傑也在對岸打出明星級身手，不僅曾入選明星賽，還是浙江廣廈隊史得分、助攻王。2013年亞洲男子籃球錦標賽，他更率領中華隊擊敗中國、打進4強，並獲得亞洲最佳小前鋒的封號。

旅外超過10年的林志傑，今年與浙江廣廈合約期滿，季外雖有不少CBA球隊希望爭取他的加盟，不過他盼能就近照顧家庭與小孩，返台效力成了他的選項之一，而富邦得知消息後也積極爭取，終於在一個禮拜前傳出好消息。

富邦上週就透過新聞稿宣布林志傑加盟，今天球團替他舉辦別開生面的加盟記者會，他的老婆與3名小孩也都到場獻花，場面溫馨感人。

林志傑從富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒手中接過12號球衣，並接過富邦總教練許晉哲的籃球，彷彿意味著「球給志傑」。他坦言，會決定加盟富邦的一個原因，就是除了可以繼續打球，也能多陪家人。（編輯：張雅淨）1080822

台灣籃壇招牌球星「野獸」林志傑（中）22日正式加盟富邦勇士隊，富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒（左）、富邦勇士總教練許晉哲（右）將帶有隊徽的籃球交給林志傑，象徵「球給志傑」。中央社記者張新偉攝　108年8月22日
台灣籃壇招牌球星「野獸」林志傑（中）22日正式加盟富邦勇士隊，富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒（左）、富邦勇士總教練許晉哲（右）將帶有隊徽的籃球交給林志傑，象徵「球給志傑」。中央社記者張新偉攝　108年8月22日
本季將進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL）的富邦勇士隊，22日在台北替台灣籃壇招牌球星「野獸」林志傑（左）舉行加盟記者會，林志傑的家人也到場觀禮。中央社記者張新偉攝　108年8月22日
本季將進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL）的富邦勇士隊，22日在台北替台灣籃壇招牌球星「野獸」林志傑（左）舉行加盟記者會，林志傑的家人也到場觀禮。中央社記者張新偉攝　108年8月22日
即將進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL）的富邦勇士隊，22日在台北替台灣籃壇球星「野獸」林志傑舉行加盟記者會，送上12號球衣。中央社記者張新偉攝　108年8月22日
即將進軍東南亞職業籃球聯賽（ABL）的富邦勇士隊，22日在台北替台灣籃壇球星「野獸」林志傑舉行加盟記者會，送上12號球衣。中央社記者張新偉攝　108年8月22日
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