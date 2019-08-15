林志傑加盟富邦勇士 周士淵張博勝看好吸引球迷

（中央社記者黃巧雯台北15日電）「野獸」林志傑新球季將返台披上富邦勇士戰袍，超級籃球聯賽（SBL）裕隆納智捷助理教練周士淵、台灣銀行後衛張博勝今天皆正面看待，可望吸引球迷進場看球。

林志傑過去是中華隊常客，曾效力SBL台灣啤酒，2009年轉戰中國男子籃球職業聯賽（CBA）浙江廣廈隊，新球季將加入東南亞職業籃球聯賽（ABL）的富邦勇士球團，今天發布新聞稿宣布林志傑將加盟的訊息。

對於林志傑赴CBA打球多年，終於將返台效力，無論是過去中華隊的隊友或SBL對手，像是周士淵、張博勝都異口同聲地說，可望吸引不少球迷進場看球。

周士淵認為，對台灣籃球而言，將會有正面幫助，他同時也期待未來富邦能再打SBL，如果能恢復到SBL剛開打時的盛況，台灣籃球環境變好，也能改變年輕球員心態，不一定選擇旅外就是最好。

張博勝以「良禽擇木而棲」看待林志傑加盟富邦，他表達可以理解，也期待未來有機會在場上對決。

即使林志傑加入，可望為台灣籃壇注入一劑強心針，但張博勝拋出不同看法，他認為，台灣籃球環境要改善不能單靠球員或是單一球隊，旅外球員誰不想返台打球，若能提供良好環境和待遇，球員們一定願意回來。（編輯：吳協昌）1080815