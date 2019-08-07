SBL賽制大變革 仿中職分上下半季爭冠

中華籃球協會7日召開超級籃球聯賽（SBL）球團會議，由於參賽球隊由原先的7隊縮水成5隊，因此賽制也做出重大改變。圖為第15季SBL超級籃球聯賽總冠軍系列賽。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北7日電）中華籃球協會今天召開超級籃球聯賽（SBL）球團會議，由於參賽球隊由原先的7隊縮水成5隊，因此賽制也做出重大改變，將仿照中華職棒大聯盟，分別由上、下半季冠軍爭霸。

籃協今天在體育署召開球團會議，包括新北裕隆納智捷、台灣啤酒、台灣銀行、金門酒廠與桃園璞園建築5隊都有派員出席，會中除確定今年於8月30日舉行選秀會，新賽季開打日也維持在12月14日，於台北和平籃球館開打。

過去SBL季後賽是7隊取6隊晉級，第17季起例行賽將分為上、下半季，整季共打8個循環，上、下半季的冠軍直接進行7戰4勝制的總冠軍賽。

若上、下半季冠軍都為同支球隊，就由年度戰績排名2、3名的球隊，進行5戰3勝制挑戰賽，贏家取得晉級總冠軍的門票，而等待對手挑戰的聯盟頭號種子，在7戰4勝的總冠軍賽則享有1勝優勢。

此外針對洋將規範，雖維持雙洋將規格不變，但兩名洋將加總後的身高上限，由上季的405公分，減至400公分。

季外達欣與富邦勇士接連出走，SBL擴編議題也成了討論焦點，籃協理事長謝典霖表示，他希望新的球隊可以永續經營，因此針對未來加盟球隊的條件，以及未來聯盟各隊薪資總額上限，將在2週後的球團會議進行詳細討論。

至於每隊2名洋將每月薪資上限，聯盟有意由原先的3萬美元（約新台幣95萬）縮減至2萬美元（約新台幣63萬），不過詳細數字與金額，也需等稍後的球團會議一併討論。（編輯：吳協昌）1080807