謝典霖盼SBL質量雙升 擴大籃球就業人口

（中央社記者龍柏安台北21日電）中華籃球協會理事長謝典霖今天表示，中華職籃大聯盟（CBL）籌組狀況仍不明朗，他強調會將超級籃球聯賽（SBL）品質維持好，並期望透過球隊擴編增加籃球就業人口。

CBL之前設定7月15日為加盟大限，不過始終僅有台灣銀行、台灣啤酒與金門酒廠3隊表態加盟，至今仍是3缺1，CBL則期望透過邀請其他球隊加盟，希望能在8月中湊滿4隊開打。

謝典霖今天在新莊體育館緊急召開記者會，先強調CBL若不成局，會召開SBL球團會議討論聯盟擴編事宜，希望能將球團數從現有的6隊，增加到8至10隊。

SBL過去就曾有擴編念頭，卻礙於加盟權利金太高，始終沒有新球隊提出加盟，謝典霖今天表示，當時加盟權利金設定金額8000萬，目前球團經營都在賠錢，加盟權利金8000萬是否適宜，仍需交由SBL委員會重新討論，不過他也承認，8000萬加盟權利金「很難做到。」

雖然目前CBL是否破局仍未定案，但籃協秘書長李一中強調，等瓊斯盃結束後，將召集6支球團與體育署一起討論、規劃下個球季相關細節，其中也包括是否繼續採用雙洋將制度。

謝典霖強調，如果CBL無法成局做為前提，未來SBL仍是台灣最高等級的籃球聯賽，接下來的目標是把SBL品質維持好，甚至要往上提升，因為只有本土聯賽健全發展，才能在國際舞台拿出好成績。（編輯：翁翠萍）1080721