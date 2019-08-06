富邦勇士宣布加盟ABL 確定退出SBL

（中央社記者龍柏安台北6日電）超級籃球聯賽（SBL）衛冕軍富邦勇士今天發布新聞稿，正式宣布加盟東南亞職業籃球聯賽（ABL），同時也表態第17季SBL富邦將不會參賽。

富邦在新聞中指出，2019-2020賽季起富邦勇士將離開SBL轉戰ABL，而富邦育樂總經理暨富邦勇士隊領隊蔡承儒表示，第一年將以大台北地區場館為主，致力推動主場經營，而球團則透露，ABL新球季將台北和平籃球館為主，新莊體育館為輔。

蔡承儒在新聞稿中表示，他相信職業聯賽仍需建立在有商業模式的基礎上，台灣球迷值得更好的觀賽體驗，希望透過主場經營的努力，讓更多球迷願意進場看球。另外，也期盼透過此經營模式的驗證下，成為未來本土聯賽借鏡的方向。

至於新賽季何時開打，球團則透露，目前ABL賽程還未公布，不過依照以往慣例，ABL賽季都介於11月15日至隔年5月15間，預計9月聯盟才會公布賽程與相關資訊。

而之前曾傳出，富邦即便加盟ABL，仍會籌組二軍參加SBL，事實上，富邦籌組二軍的前提，是中華職籃大聯盟（CBP）成局，因為一旦CBL開打，SBL將成為社會甲組聯賽性質，除不會有洋將，本土球員也不需經過選秀，才可減低球隊經營成本。

如今CBL破局，SBL預計將維持雙洋將的規格，加上富邦轉戰3洋將的ABL，在營運成本大幅增加的前提下，球團只能選擇退出SBL。

成立於2009年的ABL，是亞洲目前唯一的跨國職業籃球聯賽，2018-19賽季共有10支隊伍，其中包括以彰化為主場的寶島夢想家，而富邦也成為台灣第2支加盟ABL的球隊。（編輯：屈享平）1080806