3隊表態不加入 中華職籃尋求新球隊加盟可能性

富邦勇士、桃園璞園建築及新北裕隆納智捷皆表態不加盟中華職籃，CBL秘書長唐旭鴻坦言，現階段雖不能肯定CBL能否開打，他們仍會盡最大努力，希望促成CBL成行。圖為SBL球賽現場。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北15日電）在中華職籃大聯盟（CBL）加盟大限最後一天，富邦勇士、桃園璞園建築及新北裕隆納智捷紛紛表態不加盟，CBL秘書長唐旭鴻表示，將尋求新球隊加盟的可能性。

CBL原訂今天下午5時正式對外公布聲明，並針對球隊加盟狀況說明，據悉3支球隊下午2時依序向聯盟表態不加盟，因此聯盟提前在下午3時30分在臉書粉絲專頁上公布，3支球隊確定不加盟的消息。

唐旭鴻受訪表示，原則上璞園、富邦及裕隆表態不加盟後，接下來他們不會再與這3隊進行任何接觸；對於CBL是否破局，他沒鬆口，僅說：「現在很難說，能打、不能打各有一半的機率。」

唐旭鴻透露，今天下午4時將與行政院政務委員、行政院體育運動發展委員會召集人張景森，以及中華職籃大聯盟理事長、立委蔡易餘在立法院開會討論，研擬CBL接下來的動向與發展。

唐旭鴻坦言，現階段雖不能肯定CBL能否開打，他們仍會盡最大努力，希望促成CBL成行。他也透露，他們可能會尋求其他球隊加盟的可能性，不過一切都要等到會議結束後，才會有更明確的方向。

而CBL在臉書粉絲專頁上，除宣布3隊不加盟的消息外，也強調CBL籌備超過半年，推動鼓勵企業投資職業運動政策修改有成，對職籃各方基礎也有詳盡擘劃和具體建設。球團經營職業運動可享費用加乘，有感節稅支出將具體縮減，是最短期直接效益；隨著舞台做好做大，中長期效益可以想見。

聲明中也強調，台灣籃球職業化的努力不會中止，CBL中華職籃不會放棄，這是永遠的信念。（編輯：張雅淨）1080715