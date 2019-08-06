富邦勇士加盟ABL退出SBL 籃協：尊重並祝福

（中央社記者龍柏安台北6日電）超級籃球聯賽（SBL）衛冕軍富邦勇士，今天透過新聞稿宣布加盟東南亞職業籃球聯賽（ABL），第17季SBL將不會參賽，中華籃協傍晚發出新聞稿，表達尊重並祝福。

籃協原訂明天下午4時，將在體育署召開球團會議，除邀集體育署官員，也將找來新北裕隆納智捷、台灣銀行、金門酒廠、台灣啤酒、桃園璞園建築與富邦勇士等6支球團開會，除要底定新賽季參賽球隊，也希望確定選秀、開打日期、洋將、轉播與未來新球團加盟條件等相關細節。

不料在開會前夕，富邦透過新聞稿宣布新賽季不會參加SBL，據悉明天的球團會議，富邦也不會派員出席，加上之前台北達欣工程已表態不打，因此新賽季意味著SBL將「縮水」只剩5支球隊。

籃協在新聞稿中表示，協會得知富邦有意加盟ABL後，多次和球隊溝通，希望富邦能續留SBL這個大家庭，可惜富邦仍傾向參加採「主客場制」的ABL，協會只能尊重球團決定，並給予祝福，

未來協會將改善環境並開拓球迷，培育更多優秀球員，讓年輕球員在台灣能有個追尋與實現夢想的舞台。

今年台灣的籃球圈壞消息接踵而來，包括中華職籃大聯盟（CBL）籌組破局，金門酒廠也宣布不再冠名贊助金酒籃球隊，此外達欣與富邦接連出走，不僅讓SBL增添波折，也讓新賽季的籌組舉步艱辛。

依照先前規劃，第17季SBL預計將於12月中開打，而選秀可能訂在8月底舉行，至於賽程、賽制與洋將制度等相關規定，都將在明天球隊會議中做進一步討論。（編輯：張芷瑄）1080806