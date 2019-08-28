友達：台灣下一世代面板有機會2年量產

（中央社記者潘智義台北28日電）友達光電總經理蔡國新今天表示，韓國政府鼓勵面板產業轉型，投資明顯增加，台灣看到韓國轉型，面板業也要轉型。友達董事長彭双浪預期，面板下一代技術微發光二極體2年可望量產。

蔡國新今天在Touch Taiwan智慧顯示展指出，韓國面板廠轉型有新方向，朝高階產品努力，台灣面板業也有自己的新技術，如迷你發光二極體（MiniLED）、微發光二極體（Micro LED）。

彭双浪認為，台灣面板產業要邁進產業新世代技術微發光二極體，一般認為關鍵「巨量移轉」技術可望突破，甚至未來2年即可看到新技術應用到顯示器產品，例如專業的電影後製顯示器、畫海報的專業顯示器。

他說，採Micro LED的車載顯示面板也有機會在未來2年量產，但車廠認證期長，需要3年，因此要5年後才有機會在市場亮相。

他強調，友達提供完整的顯示器解決方案，不能像以往產業界硬體歸硬體，軟體歸軟體，必須做到整合，看場域做出適當的規畫。（編輯：林興盟）1080828