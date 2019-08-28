宏佳騰攜手Gogoro 首款智慧電動機車亮相

（中央社記者韓婷婷台北28日電）宏佳騰今天推出第一台電動機車Ai-1，是「Gogoro Network」系統中首輛智慧儀表電動機車。扣除補助後的價格為新台幣5萬8800元起。董事長鍾杰霖表示，機車將從單純的交通工具進化成為科技產品。

繼機車大廠YAMAHA日前推出「Powered by Gogoro NetworK」電動機車EC-05後，宏佳騰今天推出換電服務後的旗下第一台電動機車，鍾杰霖表示，Ai-1是全台首輛搭載智慧儀表電動機車，也是全球PBGN（powered by gogoro network）系統中第一輛有智慧儀表電動機車。

鍾杰霖並宣布，為了讓整個維修、保養服務更專業化，宏佳騰首開先例，A Motor專屬門市也將同步開幕，打造油電分離的智慧電車門市；首波全台共計12間店面，於北、中、南陸續擴點。

鍾杰霖指出，這是目前台灣油、電並進的車廠中，唯一有電動車專屬門市的品牌，象徵宏佳騰經營市場決心，接下來機車將從單純的交通工具進化成為科技產品，宏佳騰以前瞻性的思維看準電動機車市場，將品牌的製車實力與科技結合，為電動車市場注入創新DNA。

宏佳騰表示，Ai-1首搭智慧儀表，除了可導航、速限提示與測速照相機警示等功能外，智慧儀表導航中的「AI ASSISTANT智慧助理」能夠主動偵測殘電不足且啟動導航功能前往換電站。結合換電站一鍵就GO功能，也能隨時主動要求系統啟動導航前往附近換電站。

Ai-1建議售價為8萬9800元（不含牌險），將於8月29號正式開放預購；若搭配各縣市政府補助方案，以雲林縣為例，扣除汰換二行程機車並新購電動機車補助後價格為5萬8800元起。

考量Yamaha、宏佳騰等合作伙伴陸續加入智慧電池交換平台Gogoro Network，共享電池交換系統，開發設計PBGN電動機車。Gogoro7月將電池交換站、智慧電池、里程月租等服務獨立為一個事業體「Gogoro Network」，將其與Gogoro的車輛銷售業務拆分出來。PBGN讓眾多車廠可在其電控系統、智慧電池、電池交換平台等基礎設計開發電動機車。購買PBGN智慧電動車消費者皆可使用Gogoro Network所提供的智慧電池交換平台服務。（編輯：郭萍英）1080828