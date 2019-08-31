更多編輯台推薦新聞：
法國菁英學府開新課 專門研究馬克宏
國際

法國菁英學府開新課 專門研究馬克宏

垃圾變黃金 北醫研究：山竹果殼可調節血糖
生活

垃圾變黃金 北醫研究：山竹果殼可調節血糖

50萬人DNA及性經驗研究：同性戀非單一基因決定
科技

50萬人DNA及性經驗研究：同性戀非單一基因決定

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
國道散落物收費清理 9月16日上路
首頁 / 重點新聞

三峽修車廠槍擊案男子中3槍 警追緝在逃2嫌

最新更新：2019/08/31 10:37

（中央社記者黃旭昇新北31日電）新北市三峽區的一處修車廠，昨天深夜發生槍擊案，造成朱姓男子身中3槍受傷。三峽警分局今天表示，漏夜偵辦已掌握涉嫌行凶與教唆的2名男子，報請檢方限制出境以利追緝。

三峽警分局今天表示，接獲台北市警方轉通報，三峽區中正路二段496巷一處鐵皮屋修車廠，30日晚間8時15分許發生槍擊案，朱姓男子在修車廠疑遭槍擊致傷送醫。

警方表示，接獲通報後立即派員前往三峽區中正路槍擊現場封鎖勘查，並在鐵皮屋工廠入口左側小型客廳，拾獲2枚彈殼並發現大量血跡，牆壁上還有一處疑似彈孔。

依據共同偵辦的台北市警方所掌握訊息，朱姓傷者經馬階醫院手術後，也在身上取出2枚彈頭。傷者共身中3槍受傷，一槍在右肩由上往下卡在腰部，一槍在右大腿由下往上，卡在臀部，另外，左臂有一處穿透的槍傷。

新北市三峽警方立即封鎖現場，調閱監視器積極偵辦，由警分局及新北市警局刑警大隊共組專案小組全力調查。

警方說，已掌握涉案車輛車號，開槍嫌疑人為台北市南港區的51歲黃姓男子。送朱姓傷者就醫的林姓男子，也涉嫌教唆黃嫌行凶。

警方說，報請新北地檢署指揮偵辦，並請檢方對黃、林2嫌核發拘票緝捕和管制出境，以防止2嫌潛逃出境。將在查緝到案後，釐清槍擊事件的原因。

本案源自於朱姓男子昨天晚上遭人開槍受傷後，隨即被林姓男子載往台北市林森北路一家以治療槍傷聞名，被譽為「黑道急救站」的醫院，但因醫院早已轉手，並轉型為醫美診所與身心科診所，傷者後來被送往馬偕醫院急救，由台北市警察局中山分局調查、通報。（編輯：李錫璋）1080831

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報