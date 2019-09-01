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郭台銘動向各界關注
2020總統大選藍綠起跑，鴻海創辦人郭台銘動向備受關注。他的幕僚劉宥彤已表示，如果郭台銘、王金平及柯文哲合作能讓國家更好，相信民眾會樂觀其成；劉宥彤也說會有郭韓會，但很多事情需要時機、方式。
郭台銘動向各界關注
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郭台銘動向各界關注2/30

副手點名侯友宜二哥 郭台銘：最短時間內拜訪他

最新更新：2019/09/01 13:18
鴻海創辦人郭台銘1日表示，如果要找能夠跟他一起經營中華民國的未來，高醫大附設醫學院長侯明鋒（圖）絕對非常適合。（中央社檔案照片）
鴻海創辦人郭台銘1日表示，如果要找能夠跟他一起經營中華民國的未來，高醫大附設醫學院長侯明鋒（圖）絕對非常適合。（中央社檔案照片）

（中央社記者王承中台北1日電）鴻海創辦人郭台銘今天表示，如果要找能夠跟他一起經營中華民國的未來，高醫大附設醫學院長侯明鋒絕對非常適合，但很多事「見光就死」，他會在最短時間內去拜訪侯明鋒。

郭台銘將在9月17日連署申請截止前說明是否獨立參選總統，外傳搭檔競選副手人選鎖定新北市長侯友宜二哥、高醫大附設醫學院長侯明鋒。

郭台銘上午應邀前往全國青溪總會舉辦的青溪教育研究院菁英班進行演講，他會後受訪表示，如果要找一位能夠跟他一起經營中華民國的未來，侯明鋒絕對非常適合，但很多事情就是「見光就死」，他會在最短時間內去拜訪侯明鋒。

郭台銘也指出，他並不知道侯明鋒是侯友宜的二哥，由於侯明鋒是永齡基金會在南部地區主要的合作夥伴，今年3月認識侯明鋒，才有人私下告訴他，侯明鋒是侯友宜的二哥。

郭台銘表示，侯明鋒在乳癌領域是世界權威，他覺得一個好醫師除了可以在專業領域救人，也可以像台北市長柯文哲一樣，出來救國。台灣有很多傑出的人才，都應該珍惜、尊重，讓人才有最大發揮機會。

由於今天適逢記者節，郭台銘也逐一與在場採訪的記者握手致意，展現親民作風，郭台銘也打趣表示，「如果媒體要促成這個組合，最好什麼都不要做，就容易促成」，因為每天採訪，就算他們想出來，也有困難。（編輯：林淑媛）1080901

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