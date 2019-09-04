川普為何當選 央行拿大象圖解釋全球經濟問題

美國總統由狂人川普（圖）當選，而後又挑起美中貿易戰左右全球經濟，央行4日以圖示向民眾說明先進國家中下階級為何對經濟現況感到憤怒。（圖取自twitter.com/realdonaldtrump）

（中央社記者潘姿羽台北4日電）美國總統由狂人川普當選，而後又挑起美中貿易戰，以及英國脫歐，這些左右全球經濟的大事，民眾可能看得霧煞煞；央行今天以一張大象圖，說明「先進國家中下階級為何憤怒？」，用淺顯易懂的敘述，替大眾解惑。

中央銀行臉書粉絲團今天以「先進國家中下階級為何憤怒？一張大象圖說明全球所得分配不均的現況」為主題發布貼文，內容指出，1980年代以來的全球化（globalization）發展，把經濟大餅做大，使全球數億人口脫貧，或晉升中產階級，更讓台灣、南韓、新加坡等跳脫中等所得陷阱（middle income trap），一舉躍升為高所得國家，同時也帶來其他挑戰。

央行表示，伴隨全球化的快速發展，先進國家開始出現貧富差距擴大、薪資成長停滯，以及中低技術勞工就業機會流失等問題；全球化雖然拉近中低度發展國家與先進國家間的人均所得差距，但國內的所得分配不均擴大，尤其以先進國家最顯著，導致出現階級鴻溝。

央行進一步指出，先進國家中下階級的不滿，漸漸形成反全球化的聲浪，連帶使得民粹主義（populism）及貿易保護主義（protectionism）抬頭，促使英國民眾公投決定脫歐、川普（Donald Trump）當選美國總統。

南斯拉夫經濟學家Branko Milanovic與Christoph Lakner曾以簡單的曲線，總結先進國家中下階級強烈不滿的原因，這個曲線外貌狀似大象舉起長長的鼻子，經濟學界稱之為大象圖（elephant curve）。

依據上述經濟學家的說法，高度全球化時期，急遽增加的財富沒有在全球平均分布，開發中國家的中產階級所得成長逾70%，全球所得最高的1%所得增加60%，唯獨先進國家中下階級的所得停滯不前；全球化造成所得分配不均，這便是大象圖所要表達的經濟意涵。

央行總結，台灣是小型開放經濟體，與全球經濟整合的程度非常深，當前反全球化浪潮對台灣經濟前景有重大的政策意涵，這也是央行十分關注的全球化議題之一。

其實早在2016年底，央行理監事會會後記者會便討論到全球化帶來的不利影響，央行報告也寫道，應從提振薪資、就業與經濟成長，透過社會安全網補償機制，補償勞工因全球化所受的損害，以及減輕本地勞工受外來勞工的衝擊等諸多面向做起，積極運用政策組合來促使經濟明顯成長，朝向人人共享的新全球化模式邁進。（編輯：鄭雪文）1080904