郭台銘副手人選 專家學者出線機會大

（中央社記者王承中台北4日電）鴻海創辦人郭台銘若參選，副手人選引發關注，近郭人士今天表示，郭日前曾提大健康產業等政策，再加上用人方式及營造參選正當性，副手人選應會鎖定專家學者類型。

郭台銘若要以連署方式參選總統，必須在9月17日之前找到副手人選。郭台銘幕僚、永齡基金會副執行長蔡沁瑜上午受訪表示，若郭台銘要選一定會在17日連署申請截止前對外說明，現在的當務之急就是要找副手，相信若郭台銘、台北市長柯文哲、前立法院長王金平合作態勢確定，大家也會為了找副手一起努力。

由於日前傳出可能的副手人選高雄醫學大學附設醫院院長侯明鋒、成大校長蘇慧貞都因為消息走漏而見光死，蔡沁瑜表示，見光死是一定要考慮的，若提早曝光，的確會影響合作。也因為怕再發生消息走漏，郭台銘幕僚指出，目前尋找副手人選，郭台銘都未找幕僚討論。

郭台銘幕僚表示，目前各方推薦的人選真的很多，產、官、學界都有，最主要還是要找能幫助順利推動國政的人選。

近郭人士分析，郭台銘日前曾提出台灣應該要建立大健康產業等政策，再加上郭台銘尊重專業的用人方式，以及營造為了中華民國而出來參選的正當性，副手人選應該會鎖定類似侯、蘇的專家學者。（編輯：紀淑芳）1080904