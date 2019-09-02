吳敦義：不重蹈2016覆轍 郭台銘若參選正當性弱

（中央社記者王承中台北2日電）國民黨主席吳敦義今天對於「換瑜」傳聞表示，「我們不會重蹈2016年的覆轍」；至於若鴻海創辦人郭台銘獨立參選，當然會讓郭離開，郭台銘參加過初選，若又違紀參選，社會觀感及正當性較脆弱。

在郭台銘將在17日連署申請截止前說明是否獨立參選總統之際，傳出吳敦義認為國民黨總統參選人韓國瑜最後可能選不下去，希望郭台銘當國民黨的「備胎人選」。但郭台銘幕僚蔡沁瑜日前表示，郭台銘若參選，一定是獨立參選，若國民黨有任何變化，郭台銘也不會代表國民黨參選。

吳敦義今天下午會見來訪的東京大學兩岸關係研究小組松田康博教授一行，就兩岸關係、2020大選等議題交換意見。

國民黨文傳會稍早發布新聞稿表示，吳敦義在會中指出，假設郭台銘獨立參選，當然會讓郭台銘離開，黨員本來就要接受黨紀規範，尤其郭台銘參加過國民黨總統初選，若又違紀參選，在社會觀感及正當性方面會比較脆弱，但願這種情形不會發生。

吳敦義表示，對於郭台銘的動向，國民黨也在密切注意中。吳敦義認為，郭台銘是否參選要考量的地方很多，若因為參選而讓國民黨分裂，讓施政不理想的總統蔡英文有機會連任，這並非大家所希望出現的狀況。

針對是否「換瑜」，吳敦義說，「我們不會重蹈2016年的覆轍」，總統參選人的支持度如同潮起潮落，要保持最高峰恐怕很難，但只要團結一致，相信仍能維持領先；韓國瑜是國民黨經過全代會正式通過的提名人選，絕不會隨便考慮換人。

至於香港反送中運動對選情的影響，吳敦義表示，香港與中華民國完全不同，香港實施一國兩制，中華民國是主權國家，請蔡總統不要魚目混珠，把中華民國香港化，非常不道德。國民黨堅決反對一國兩制、也堅決反對台灣獨立，這是國民黨的政策。

文傳會轉述指出，訪賓詢問，國民黨主張九二共識是否對選情不利。吳敦義則說，「完全錯了」，只有一國兩制才會害選舉，一中各表的九二共識則是保護台灣，國民黨主張一中各表的九二共識，套句中華人民共和國主席習近平的話，是兩岸和平穩定發展的「定海神針」。

前國民黨主席洪秀柱原是國民黨提名的2016總統參選人，但國民黨後來決定廢止洪秀柱提名，改徵召時任黨主席的朱立倫參選總統，引發「換柱」風波。（編輯：蘇志宗）1080902