劉世芳指韓國瑜丟台灣人臉 高市府盼勿人身攻擊

（中央社記者王淑芬高雄7日電）民主進步黨籍立法委員劉世芳今天表示，高雄市長韓國瑜接待日本訪問團不周到，連最起碼的禮貌都不懂，把台灣人的臉都丟光了；高雄市政府說，劉世芳人身攻擊不代表比較高級。

韓國瑜昨天接見日本學者提及「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」，遭對方在社群網站臉書（Facebook）貼文反駁指行程準時；韓國瑜之後回應，參訪團完全準時，說「等了25分鐘」是希望大家笑笑，沒別的意思。

劉世芳一早受訪並在臉書貼文表示，行程是韓國瑜邀約，拜會地點臨時更改，還公開指責外賓遲到以證明自己沒再遲到，但比壞更嚴重的是笨。

她說，韓國瑜致詞後沒讓外賓致詞就直接招呼合照，最起碼的禮貌都不懂；接見時逕自講歡迎到高雄拍片及移訓等，未談國際關係等就打發客人，呼籲韓國瑜不要讓台灣人丟臉。

高雄市政府新聞局長王淺秋受訪表示，日本訪賓沒希望致詞，是尊重對方才這樣安排；談話內容公開部分，韓國瑜當然希望以輕鬆話題讓雙方氣氛自在，閉門會議自然就交流學者關心議題。

她說，拜會行程疏漏是府外聯絡人通知地點錯誤造成時間延遲及誤會，日後檢討改進，希望不必以惡意眼光小題大作、過度檢視批評。

有日本早稻田大學法學博士學位的中國國民黨籍高雄市議員陳美雅告訴中央社記者，昨天她未在場，但要呼籲韓國瑜幕僚要更嚴謹嚴肅以對訪賓文化及背景，尤其韓國瑜是國民黨總統參選人，要更留意相關安排。（編輯：李明宗）1080907