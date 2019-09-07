更多編輯台推薦新聞：
早安世界》銅鑼灣書店重啟募280萬一天達標 林榮基謝台灣人
早報

早安世界》銅鑼灣書店重啟募280萬一天達標 林榮基謝台灣人

日本科學家發現新種恐龍 命名為神威龍
科技

日本科學家發現新種恐龍 命名為神威龍

世青暨青少年拔河賽公開組 再添2金2銀1銅
運動

世青暨青少年拔河賽公開組 再添2金2銀1銅

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走
生活

專題／勞基法保障住院醫師 醫界憂主治醫師出走

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

劉世芳指韓國瑜丟台灣人臉 高市府盼勿人身攻擊

最新更新：2019/09/07 12:22

（中央社記者王淑芬高雄7日電）民主進步黨籍立法委員劉世芳今天表示，高雄市長韓國瑜接待日本訪問團不周到，連最起碼的禮貌都不懂，把台灣人的臉都丟光了；高雄市政府說，劉世芳人身攻擊不代表比較高級。

韓國瑜昨天接見日本學者提及「等了25分鐘」、「今天我沒有遲到」，遭對方在社群網站臉書（Facebook）貼文反駁指行程準時；韓國瑜之後回應，參訪團完全準時，說「等了25分鐘」是希望大家笑笑，沒別的意思。

劉世芳一早受訪並在臉書貼文表示，行程是韓國瑜邀約，拜會地點臨時更改，還公開指責外賓遲到以證明自己沒再遲到，但比壞更嚴重的是笨。

她說，韓國瑜致詞後沒讓外賓致詞就直接招呼合照，最起碼的禮貌都不懂；接見時逕自講歡迎到高雄拍片及移訓等，未談國際關係等就打發客人，呼籲韓國瑜不要讓台灣人丟臉。

高雄市政府新聞局長王淺秋受訪表示，日本訪賓沒希望致詞，是尊重對方才這樣安排；談話內容公開部分，韓國瑜當然希望以輕鬆話題讓雙方氣氛自在，閉門會議自然就交流學者關心議題。

她說，拜會行程疏漏是府外聯絡人通知地點錯誤造成時間延遲及誤會，日後檢討改進，希望不必以惡意眼光小題大作、過度檢視批評。

有日本早稻田大學法學博士學位的中國國民黨籍高雄市議員陳美雅告訴中央社記者，昨天她未在場，但要呼籲韓國瑜幕僚要更嚴謹嚴肅以對訪賓文化及背景，尤其韓國瑜是國民黨總統參選人，要更留意相關安排。（編輯：李明宗）1080907

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報