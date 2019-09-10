更多編輯台推薦新聞：
早安世界》蘇貞昌10日訪屏東 可望宣布高鐵延伸
早報

早安世界》蘇貞昌10日訪屏東 可望宣布高鐵延伸

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美
地方

美女醫生黃京葦蘭嶼任職 居民讚人美心也美

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看
科技

蘋果年度發表會將登場 可能亮點搶先看

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎
國際

專題／躲貿易戰火出逃中國 越南會是熱門關鍵字嗎

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 重點新聞

友達近17年首度實施庫藏股 股價逆勢漲

最新更新：2019/09/10 10:16
面板廠友達光電相隔近17年再度實施庫藏股，10日股價逆勢上漲，盤中來到新台幣8.47元，上漲4.56%，成交量至9時50分為止已逾9萬張。（中央社檔案照片）
面板廠友達光電相隔近17年再度實施庫藏股，10日股價逆勢上漲，盤中來到新台幣8.47元，上漲4.56%，成交量至9時50分為止已逾9萬張。（中央社檔案照片）

（中央社記者潘智義台北10日電）雖然台北股市早盤震盪走低，但相隔近17年，才再度實施庫藏股的面板廠友達光電逆勢上漲，盤中來到新台幣8.47元，上漲4.56%，9時50分為止，成交量逾9萬張。

友達昨天董事會決議，將自9月10日至11月9日買回庫藏股12.5萬張，每股買回區間價格為5.71元到11.84元。友達前次實施庫藏股為2002年，這是相隔近17年後再啟動庫藏股護盤。

另外，友達董事會通過，由年齡不到50歲，但在面板產業累積20年完整資歷的元太科技董事長柯富仁回鍋，接任友達總經理。

友達並宣布，自2002年在美國掛牌上市的友達存託憑證（ADR）將下市，主因當時籌資管道較少，只能選擇管理費用、律師、法規遵循等各項費用都昂貴的美國股市掛牌，但現今台灣籌資管道豐富，籌資費用明顯較低，因此放棄透過ADR籌資。

上週外資賣超友達3萬6201張，為賣超最多的上市公司股票。（編輯：鄭雪文）1080910

延伸閱讀
友達ADR將下市 睽違近17年啟動庫藏股護盤面板悍將柯富仁 回鍋友達接總經理
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報