面板悍將柯富仁 回鍋友達接總經理

（中央社記者潘智義台北9日電）面板廠友達光電今天董事會通過，由年齡不到50歲，但在面板產業累積20年完整豐富資歷的元太科技董事長柯富仁回鍋，接任友達總經理。新人事案自明天起生效。

友達表示，在面臨產業低潮與國際貿易戰的大環境下，堅持價值創造的核心理念，將持續以技術創新為根本，為迎接價值轉型，選擇在顯示器產業具豐富經驗，對科技產業有深度觀察的柯富仁接任總經理暨營運長，以達到技術精進、軟硬體整合，開拓新商品的目標。

友達強調，柯富仁擔任元太科技董事長任內，與友達合作，開發以有機薄膜電晶體（Organic Thin Film Transistor，OTFT）為驅動背板的電子紙顯示器，適合應用於穿戴式裝置、智慧服飾，凸顯他對新商品開發的實力。

柯富仁為交通大學光電所博士，於2000年加入友達光電技術部門，2007年擔任電視顯示器事業單位協理，2010年以不到40歲的年齡升任電視事業群副總經理，期間深耕全球電視品牌客戶，大幅拓展中國大陸市場，使友達成為全球液晶電視面板主要供應商。

2011年柯富仁擔任友達策略規劃總處副總經理，擘劃前瞻技術與策略方針。2014年成為元太科技董座時，當年41歲的柯富仁是面板產業最年輕的董事長，他在元太期間，聚焦電子紙的新技術開發，成功導入多元領域創新應用，甫於8月獲台灣顯示器聯合總會（TDUA）頒發傑出人士貢獻獎。

友達說，柯富仁洞悉未來科技趨勢與產業生態，歷經製造、研發、行銷、業務、策略等跨領域的領導資歷。

友達董事會也盼柯富仁能以宏觀的高度與國際的視野，整合營運資源與平台，在友達價值轉型之路，不僅強化產業生態系合作，也能促進新事業發展加大成長力度，期許在人工智慧（AI）、物聯網匯流的新商業浪潮下開創新局，共創各個應用場域所需的解決方案，帶領公司再創下一個成長曲線。

友達現任總經理蔡國新將受轉任集團企業達運精密執行長暨總經理，借重其多年的管理歷練與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係。（編輯：林孟汝）1080909