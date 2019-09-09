友達：柯富仁接總經理 申請美國存託股票下市

友達9日宣布原元太董事長柯富仁接任總經理暨營運長，並將申請自願將其美國存託股票「ADSs」從NYSE下市。圖為友達南科高雄園區工廠。（圖取自友達網頁auo.com）

（中央社記者潘智義台北9日電）友達今天宣布高階人事異動，經董事會決議，由原元太董事長柯富仁接任總經理暨營運長，同時，也將於美東時間9月9日通知紐約證券交易所，申請自願將其美國存託股票「ADSs」從NYSE下市，並轉至美國櫃檯買賣市場交易。

柯富仁曾在2000年加入友達技術部門，2013年應元太邀請，擔任元太董事長迄今，柯富仁在昨天辭掉元太董座一職，重返友達接下總經理大位。新人事案自9月10日起生效。

原總經理蔡國新將轉任集團企業達運精密執行長暨總經理一職，達運將借重其多年的管理歷練與熟稔產業鏈的影響力，開拓事業版圖與夥伴關係。

友達在公告中指出，基於多重考慮，包括為維持ADSs在NYSE上市以及在美國證券交易委員會（SEC）註冊及遵守美國證交法的定期申報和其他相關義務所產生的重大行政負擔和維持成本，友達董事會同意將其ADSs從NYSE下市。

一旦友達達到撤銷註冊的條件，友達擬依據美國證交法向SEC提交Form 15F，辦理註銷其ADSs及其代表之普通股之註冊。（編輯：趙蔚蘭）1080909