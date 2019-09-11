永豐餘及聯嘉光電加碼 台商回流投資破5841億

經濟部投資台灣事務所11日通過紙業龍頭永豐餘及特斯拉供應商聯嘉光電（圖）等5件台商回台投資申請案，至今累計總投資額已超過新台幣5841億元。（圖取自facebook.com/EOIHQ）

（中央社記者廖禹揚台北11日電）經濟部投資台灣事務所今天通過紙業龍頭永豐餘及特斯拉供應商聯嘉光電等5件台商回台投資申請案，至今累計總投資額已超過新台幣5841億元，預期創造5萬1494個本國就業機會。

投資台灣事務所今天召開第34次歡迎台商回台聯審會議，通過永豐餘工業用紙、合盈光電、聯嘉光電、恒耀工業、台灣麗偉電腦等5件申請案，共帶來超過73億元投資，944個本國就業機會。

其中最大投資案為特斯拉（Tesla）Model 3供應商聯嘉光電，約投資24億在竹南科學園區總部增建第2棟生產大樓及研發中心，將以車用LED燈模組、超高亮度與高功率發光二極體元件為主，並將開發用於汽車儀表與大型LED面板的Mini LED顯示屏，以分散貿易戰風險，預估可帶來472個本國就業機會。

永豐餘工業用紙公司則為因應中國禁廢令及貿易戰干擾終端需求，將投資超過14億元新增智慧化設備提升台灣產能，並著重提高排放標準、運用再生能源提高動能等，預估招募62名專業人員。

其他3家業者也都受到貿易戰影響，合盈光電將投資逾20億元於台中科學園區擴建新廠房，投入配備瞬時影像清晰系統（ICVS）的各類型攝影機新產品，可帶來328個本國就業機會。

友嘉集團旗下的台灣麗偉電腦機械投入5億元在中科后里七星園區建造智能工廠，招募36名專業人才。

全球第一大焊接螺帽廠恒耀工業則將投資逾10億元在台南仁德區購置台南六廠（前製程）、台南永康科技園區新建永科廠（後製程），可新增46名本國就業機會。（編輯：黃瑞弘）1080911