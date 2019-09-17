陳建安奪2勝 台灣連5屆闖進桌球亞錦賽4強

（中央社記者龍柏安台北17日電）中華男子桌球代表隊今天靠陳建安挑大樑，在他一人拿下2點勝利帶領下，以3比1擊敗伊朗，連5屆亞洲桌球錦標賽闖進男團4強賽，下一輪對手將是上屆亞軍南韓。

2019亞洲桌球錦標賽今年在印尼日惹舉行，賽前中華男子桌球代表隊狀況一籮筐，先是桌球名將莊智淵在臉書上宣布退出國家隊，接著新台灣桌球一哥林昀儒也因肩傷放棄出賽，最後協會緊急徵召洪子翔與「山豬」廖振珽，搭配陳建安、王泰崴與彭王維等人出賽。

中華男團在這次亞錦賽直接晉級8強賽，首輪遭遇資格賽脫穎而出的伊朗，今天擔任開路先鋒的彭王維出師不利，首戰先以0比3不敵世界排名93的伊朗一哥阿拉米揚（Noshad Alamian）。

所幸接替登場的陳建安，在首局先以6比11棄守的劣勢下，接下來分別以11比6、11比8、11比8連趕3局，反倒後來居上以3比1扳倒阿拉米安（Nima Alamian），不但穩住軍心，也將戰局扳成1比1平。

接下來廖振珽再以直落三，橫掃荷代伊（Amir Hossein Hodaei），中華隊取得2比1「聽牌」優勢，最後負責關門的陳建安沒有漏氣，再以3比1擊敗阿拉米揚，除替中華隊拿下關鍵的最後一勝，也率隊連5屆亞錦賽晉級4強。（編輯：張佑之）1080917