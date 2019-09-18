總統科學獎名單出爐 李遠鵬陳垣崇魏福全獲選

今年膺選的總統科學獎得獎人李遠鵬（左）、陳垣崇（右）及魏福全（中），分別長期深耕數理科學、生命科學、應用科學等專業領域，並不斷進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡，（中央社檔案照片）

（中央社記者顧荃台北18日電）總統府今天下午發布新聞稿，總統科學獎委員會公布「2018-2019年總統科學獎」得獎名單，「數理科學組」獲獎人為中研院院士李遠鵬、「生命科學組」為院士陳垣崇，「應用科學組」為院士魏福全。

總統府表示，今年膺選的總統科學獎得獎人李遠鵬、陳垣崇及魏福全，分別長期深耕數理科學、生命科學、應用科學等專業領域，並不斷進行科學創新突破，成果豐碩，成就非凡，不僅提升台灣學術聲譽及國際競爭力，對於增進人類生活福祉更有深遠的影響。

總統府說，為表彰得獎人貢獻，預定於10月29日舉行頒獎典禮，每名得獎人將由總統蔡英文頒發獎狀1幀、獎座1座及獎金新台幣200萬元。

根據獲獎人資料，李遠鵬是台大化學系學士、美國加州大學柏克萊分校化學博士，現職國立交通大學應用化學系講座教授，專長為物理化學、自由基光譜學等。重要研究成果包括步進式掃瞄時間解析霍式紅外氣態光譜技術、固體仲氫間質隔離技術等。

陳垣崇是台大醫學院醫學系學士、美國哥倫比亞大學人類遺傳系博士，現任中研院生物醫學科學研究所客座講座，專長為基因體醫學與轉譯醫學。陳垣崇研發出診斷及治療代謝性遺傳疾病方法，有效治療以往無法醫治罕見疾病，並找出藥物不良反應的易感性基因，促使全球在藥物的使用更為安全。

魏福全是高雄醫學院醫學系學士，現任長庚大學醫學院特聘講座教授，專長顯微重建及異體複合組織移植，40年來帶領致力於自體及異體組織移植的相關基礎與臨床研究，在國際外科界受到高度推崇，他與其團隊以所發展的重建手術，已挽救了3萬多名病患。

總統府指出，總統科學獎的設立宗旨，是為提升台灣在國際學術界的地位，並獎勵數理科學、生命科學、社會科學及應用科學領域在國際學術研究上具創新性且貢獻卓著的學者，尤以對台灣社會有重大貢獻之基礎學術研究人才為優先獎勵對象。自民國90年開始舉辦，每兩年頒發一屆，是台灣最高榮譽的科學研究獎項。

總統科學獎委員會表示，這屆總統科學獎共計收到7件提名案，經各遴選小組（數理科學組、生命科學組、社會科學組及應用科學組）進行審查，以及總統科學獎委員會聯席會議討論票選後，計遴選出3名得獎人提報總統府核定表揚。（編輯：蘇志宗）1080918