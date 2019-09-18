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時力擬徵召選總統 黃國昌：真的毫無所悉

最新更新：2019/09/18 22:33
時代力量18日表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一；黃國昌回應「真的毫無所悉」。（中央社檔案照片）
時代力量18日表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一；黃國昌回應「真的毫無所悉」。（中央社檔案照片）

（中央社記者陳俊華、葉素萍台北18日電）時代力量今天表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召立委黃國昌為優先考量選項之一；黃國昌回應「真的毫無所悉」。至於是否與台北市長柯文哲合作，時力表示，柯須先放棄「兩岸一家親」路線，才有談下一步的可能。

時代力量握有總統大選門票，可直接推薦總統候選人，是否自推人選以及和其他勢力結盟，備受矚目。

面對時力擬徵召選總統，黃國昌先前表示，他只關注在立法院，把現在的工作做好。時代力量今天則透過新聞稿表示，黨中央正草擬「時代力量總統候選人提名辦法」，並以徵召黃國昌為優先考量選項之一。

對於時代力量今晚所發聲明，黃國昌晚間回覆中央社記者時則表示：「毫無所悉。」並透過臉書表示，因為，他還在忙正事，真的毫無所悉。他先前已數次重申立場：目前以國會的工作以及台灣要有一個新國會為最重要目標。

他表示，他今晚關心的問題是：華映宣告破產，台灣銀行主辦的新台幣67億元聯貸、與華映員工的薪資債權，能否獲得確保。如何要求華映高層與大同高層，負起責任，而非擺爛給國庫負擔。

民進黨中執會今天通過徵召「太陽花女神」賴品妤參選新北市汐止區（第12選區）立委。時力秘書長吳佩芸晚間透過新聞稿表示，尊重他黨安排，選戰倒數115天，時力將全力支持在地深耕5年的立委黃國昌國會辦公室主任賴嘉倫，以勝選為主要目標。

針對外界認為時代力量和民進黨兩黨主席對談似乎陷入僵局，吳佩芸表示，作為時力秘書長仍不會放棄與民進黨秘書長羅文嘉展開對談的可能性，不管是立委選區、政策推進、對談形式公開與否，都沒有任何限制，「喝咖啡之約隨時有效」。

對此，民進黨祕書長羅文嘉今晚受訪指出，民進黨希望在「抗中保台」的共同目標下，跟所有政黨合作，這是不變的立場，所有的合作都可以談，民進黨也願意談。至於要怎麼談，希望可以透過雙方幕僚聯繫，建立共識，能夠比較具體、有效率，比較有可能獲致結論。

羅文嘉說，民進黨與時代力量之間已有管道，因此可以先把有共識的找出來，沒共識的部分，各自帶回雙方決策系統好好討論，這樣比較有效率。（編輯：黃瑞弘、紀淑芳、謝佳珍）1080918

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