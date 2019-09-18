民進黨徵召賴品妤選汐止 雲林蘇治芬戰張嘉郡

民進黨中執會18日通過最後一波艱困選區徵召案，區域立委布局宣告完成，在新北市汐止區確認徵召「太陽花女戰神」賴品妤參選。中央社記者王騰毅攝 108年9月18日

（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨中執會今天通過最後一波立委艱困選區徵召案，新北市汐止區徵召「太陽花女戰神」賴品妤，台北市文山區徵召市議員阮昭雄；雲林縣第一選區，原本徵召的許忠富退選，改徵召蘇治芬戰國民黨的張嘉郡。

民進黨中執會今天通過最後一波艱困選區徵召案，民進黨區域立委布局完成。

台北市文山區徵召市議員阮昭雄，挑戰國民黨資深立委賴士葆；新北市汐止區，現任時代力量立委黃國昌不爭取連任，派出辦公室主任賴嘉倫參選，民進黨徵召「太陽花女戰神」賴品妤出征。

新北市中永和徵召黨主席卓榮泰特助蔡沐霖，對戰國民黨的資深立委林德福；新北市新店徵召名嘴張銘祐，挑戰國民黨立委羅明才；新竹縣第一選區，民進黨徵召民進黨發言人周江杰出戰國民黨立委林為洲。

民進黨在雲林海線立委選區原本已提名前麥寮鄉長許忠富，不過，因為地方基層希望換上前雲林縣長蘇治芬，許忠富發表聲明退選，中執會今天改徵召蘇治芬，對上國民黨的前立委張嘉郡。

今天被徵召的參選人擺出捍衛戰士手勢合照，並高呼「台灣要贏、世代共贏」。

阮昭雄提到，16日總統蔡英文親手寫了紙條「台北小英雄阮昭雄 2020台灣一起贏」給他，台北市文山區是改變的時候，感謝黨中央給他這個機會承擔挑戰。

卓榮泰說，自己對阮昭雄充滿信心，阮是民進黨在最後一刻找出來的優秀的青年戰士；蔡沐霖是他的特助，當蔡沐霖表達有強烈勇氣出戰艱困選區，他只跟蔡沐霖說了一句話「當你成為候選人時我會是你的特助，我會為你特別助選」。

卓榮泰也對張銘祐說，張銘祐將面對的是一個斯文的地方派系，但對手所欠缺的是張銘祐捍衛土地的勇氣，希望張銘祐的勇氣戰過對手的斯文，張銘祐的「台灣」戰過對手的「地方」。

民進黨中執會18日通過最後一波立委艱困選區徵召案，新北市汐止區徵召「太陽花女戰神」賴品妤（左2）、新北市新店徵召名嘴張銘祐（左）、新北市中永和徵召黨主席卓榮泰（右）的特助蔡沐霖（右2），3人皆是首度參選。中央社記者王騰毅攝 108年9月18日

民進黨中執會18日通過徵召有「太陽花女戰神」之稱的賴品妤參選新北市汐止區立委，她表示，將會承擔使命，守護綠營在汐止得來不易的成果，不能把這選區拱手讓給國民黨。中央社記者王騰毅攝 108年9月18日

賴品妤提到，過去社會說她是太陽花女戰神，這只是一個標籤，但她不只是這樣，她將承擔使命，守護綠營在汐止得來不易的成果，不能把這選區拱手讓給國民黨，這不是可以讓任何人踩踏的跳板。

媒體追問，這番話是否暗指有人不參選連任；賴品妤解釋，並非如此，她覺得汐止是很關鍵的一席，是台灣人與中國代理人的戰爭，要全力搶下這一席；她說，黃國昌與賴嘉倫都很優秀，但這一席要她來選才會贏。

卓榮泰則對賴品妤說，她是「衛冕者」，是在保衛原來屬於綠營的戰區，她要用衛冕者的戰術、格局、氣度、決定，守住原來的席次。

另外，周江杰提到，這次提名過程峰迴路轉，自己的心情像洗了一場三溫暖，但戰士沒有選擇戰場的權利，黨要他在最艱困的選區參選，他會全力以赴。（編輯：黃國倫）1080918

民進黨中執會18日通過最後一波立委艱困選區徵召案，黨主席卓榮泰（右起）會後宣布新北市新店徵召張銘祐、汐止區徵召賴品妤、新竹縣第1選區徵召黨發言人周江杰參選。中央社記者王騰毅攝 108年9月18日