助理賴品妤汐止選立委 林昶佐盼本土陣營整合

（中央社記者陳俊華台北18日電）無黨籍立委林昶佐國會助理賴品妤今天接受民進黨徵召參選新北市汐止區立委，將對上時代力量立委黃國昌辦公室主任賴嘉倫。林昶佐說，本土陣營應團結而非對決，盼整合出最強候選人。

民進黨布局艱困立委選區，中執會今天通過徵召「太陽花女戰神」賴品妤參選新北市汐止區（第12選區）立委。

賴品妤目前是林昶佐國會辦公室助理。林昶佐下午受訪時表示，賴品妤參選前有徵詢他的意見，今天看到賴品妤正式決定參選，「我真的是深深祝福她」，肯定賴品妤承擔的勇氣，畢竟已經剩最後4個月，要加倍努力，「我對她有非常大信心」。

林昶佐說，過去賴品妤在社運界參與很多運動，像是勞權、婚姻平權、環保、台灣主權等議題都參與很深，賴品妤在2014年被封為「女戰神」，相信各個社運團體的朋友，一定都會站出來支持、幫助賴品妤。

林昶佐表示，賴品妤到他國會辦公室後，包括質詢、發言、法案、預算案等，都出自賴品妤的手，很多對政治情勢判斷，也是賴品妤幫他瞻前顧後，「對於品妤擔任立委的能力，是非常有信心」，期待新北第12選區選民能全力支持。

媒體詢問，汐止區在時代力量立委黃國昌不競選連任，改由辦公室主任賴嘉倫參選立委，被外界視為是林昶佐和黃國昌的「二戰」。林昶佐說，本土陣營「是要團結而不是對決」，賴品妤的對戰對象，很明顯是國民黨提名的立委參選人李永萍，不管是賴品妤或其他反國民黨的候選人，「都希望團結，而不是內耗」。

林昶佐說，未來不管是民調，或其他協調方式，最後整合出最強候選人，他對賴品妤有信心。

至於民進黨與時代力量協調近期都沒進展，時力提名的台北市信義南松山區立委參選人陳雨凡，也面臨與民進黨的競爭。林昶佐說，4年前很多協調不是「黨對黨」進行，有很多選區是候選人跟候選人自行協調，「協調不是只有一種」，有很多在地智慧共同討論出不同方式，相信不管陳雨凡、賴品妤都能朝團結、整合方向進行。（編輯：蘇志宗）1080918