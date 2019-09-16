台聯：政黨票是主戰場 支持許淑華賴品妤選立委

（中央社記者葉素萍台北16日電）台聯黨主席劉一德今天說，台聯在台北市信義區、新北市汐止區支持民進黨的許淑華、賴品妤選立委，台聯主戰場將放在政黨票。

劉一德今天與民進黨秘書長羅文嘉共同召開記者會，宣布兩黨在台北市、新北市立委提名合作。

台聯原本在台北市信義南松山提名潘厚勳參選立委，劉一德說，已勸退潘厚勳，將支持民進黨徵召的許淑華。

羅文嘉說，記者會前，許淑華特別致電潘厚勳表達感謝。

另外，民進黨提名策略小組上午正式通過建議提名賴品妤在汐止參選，原本也有意參選汐止立委的劉一德表態，全力支持賴品妤。

劉一德說，賴品妤的父親賴勁麟是他學運時代的重要革命夥伴，「夥伴的女兒要選，我沒道理再堅持下去而且要全力幫忙」。

劉一德表示，當初台聯決策小組推他選汐止，是覺得時代力量立委黃國昌太晚宣布不參選，前市議員沈發惠也不選，那個選區若平白送給李永萍，綠色選民會大罵。

羅文嘉說，一旦18日中執會通過賴品妤徵召案，將來組成競選團隊，將拜託劉一德擔任重要角色，借重其人脈基層。

劉一德說，只要有贏的可能，台聯願意禮讓，也希望在抗中保台這塊上面，未來繼續密切合作，雖然外界覺得總統蔡英文民調領先，但去年九合一慘敗，明年選舉還是一場硬仗，綠營沒有分裂的可能，民進黨與台聯要繼續合作下去，才有贏的空間。

劉一德指出，台聯的口號是「總統繼續連、政黨投台聯」，台聯的主戰場是政黨票，總統一定是挺蔡英文。

另外，羅文嘉也說，除了汐止將徵召賴品妤，民進黨策略小組今天也通過建議，台北市文山區徵召市議員阮昭雄、新北市新店徵召名嘴張銘祐、新北市中永和徵召民進黨主席卓榮泰特助蔡沐霖、新竹縣第1選區徵召黨發言人周江杰。

羅文嘉說，雲林海線原提名前麥寮鄉長許忠富，但國民黨參選人與當初預計提名的人不同，經過多方討論，以追求最大機率勝選為考慮，許忠富今天正式向提名策略小組表達願意退出參選，希望全力支持更有勝算機率的參選人，策略小組最後通過將徵召前雲林縣長蘇治芬在雲林海線參選。（編輯：蘇志宗）1080916