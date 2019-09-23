貿協伊拉克布局團遭遣送 葉明水：遺憾

中華民國對外貿易發展協會13日起舉辦「中東市場貿易暨投資布局團」，分別要在伊拉克首都巴格達、阿比爾等地爭取商機，不料在巴格達遭遣送出境。（圖取自facebook.com/memtsung）

（中央社記者黃自強新加坡、蔡芃敏台北23日電）貿協赴伊拉克布局團日前遭伊拉克政府遣送出境。貿協秘書長葉明水表示，伊拉克政府在行程第2天通知貿協已經取消台灣團簽證，貿協不清楚原因，對此感到遺憾。

中華民國對外貿易發展協會從13日起舉辦為期12天的「中東市場貿易暨投資布局團」，由於中東是貿協近年來積極拓展的重點市場，參展團員多達50餘人。

「中東市場貿易暨投資布局團」分別要在伊拉克首都巴格達、阿比爾（Erbil）與巴林首都麥納瑪（Manamah）等地爭取商機，不料在巴格達遭遣送出境。

與會團員、台灣相機濾鏡大廠STC業者吳孟聰透過臉書（Facebook）表示，訪團成員抵達巴格達之初還很高興與伊拉克的經濟官員、農業官員等人會談，並與參展團布條合照，還介紹台灣的產品，連伊拉克農業技術部大臣也要來看台灣業者簡介。

他指出，布局團當地時間16日晚間接獲通知指中國向伊拉克政府施壓，禁止台灣在當地從事任何商務行為，伊拉克政府直接致電當地旅行社，要求台灣參展團共50餘人於24小時內離境。

不過，吳孟聰也說，這次旅行社幫「中東市場貿易暨投資布局團」辦的簽證是觀光簽證，並非商務人士使用的商務簽證，這可能也是站不住腳的原因之一。

對此，貿協秘書長葉明水接受中央社記者採訪時表示，這是貿協第2度組團赴伊拉克參訪，落地後也與伊拉克廠商見面。不過，伊拉克政府卻在行程第2天通知貿協已經取消台灣團簽證，同時禁止任何商務行為以及參訪活動，並要求台灣團於第3天中午離境。

葉明水說，貿協不清楚伊拉克政府取消台灣團簽證的原因，對此感到遺憾。不過，貿協會持續帶領台灣廠商拓展中東市場，對於伊拉克則是會以其他形式發展，「雖然我們不能去，但我們歡迎伊拉克廠商來台組團採購、參訪」。（編輯：周永捷）1080923