李明哲回台奔喪被阻 李凈瑜：盼中國文明是幻想

中國國台辦發言人馬曉光25日宣稱，李明哲申請返台奔喪不合法規。李妻李凈瑜（圖）表示，她將中國政府當作文明政府對待，顯然是種「幻想」，願台灣人民謹記。（中央社檔案照片）

（中央社記者繆宗翰台北25日電）中國國台辦發言人馬曉光今天宣稱，李明哲申請返台奔喪不合法規。李妻李凈瑜上午透過簡訊回覆中央社記者提問時表示，她將中國政府當作文明政府對待，顯然是種「幻想」，願台灣人民謹記。

她表示，「中國方面的回應不出我們的意料，我的申請是把中國政府當做一個文明的政府對待，總盼望它有一天會做出符合文明世界的行為」。

李凈瑜說，顯然這種期待是種幻想，願台灣人民謹記。

她也提到，李明哲在昨天的會面中明確告訴他母親：「這段日子以來，凈瑜所做的都是他認同和授意，希望媽媽能夠支持。」

李凈瑜說，李明哲對父喪當然希望能獲得奔喪的權利，「但他不答應我做人質」。

她則告訴李明哲，「我自願當人質，讓中國政府知道，台灣人不怕被關。蔣家政權來到台灣已關了台灣人四十年了，我們已學會：『自由永遠必須付代價才能獲得！』」

台灣非政府組織工作者李明哲因為網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。

李凈瑜23日表示，李明哲的父親過世，她將和李明哲母親郭秀秦赴陸探視，希望中國准許李明哲返台奔父喪，並表示奔喪後，李明哲會返回中國服完殘刑，自己也願在奔喪期間被監禁，做為人質。

中國國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光今天上午在例行記者會上，回答媒體詢問時表示，李明哲的母親和妻子24日已到湖南赤山監獄探視；而關於申請返台奔喪，「不符合相關法律規定」，獄方也把詳細狀況告知了家屬。（編輯：沈朋達）1080925