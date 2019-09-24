探視李明哲後返台 李母：見兒子氣色好很放心

台灣非政府組織工作者李明哲的母親郭秀秦（左）24日搭機返台表示，兒子氣色很好讓自己很放心，雖然還不知道李明哲必須待在中國大陸多久，但希望他能夠好好的把剩下的時間過完，其餘的事回來再說。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 108年9月24日

（中央社記者吳睿騏桃園機場24日電）台灣非政府組織工作者李明哲的妻子李凈瑜及母親郭秀秦，今天傍晚6時許搭機返台，李凈瑜僅表示，想說的都在行前聲明及申請公文中。郭秀秦則說，兒子氣色很好自己很放心。

李凈瑜與郭秀秦昨天飛往中國探視李明哲，李凈瑜發布聲明指出，此行要告知李明哲，他父親逝世的噩耗。希望中華人民共和國政府准許受刑人奔喪的權利。財團法人海峽交流基金會不但全程派員陪同，傍晚也前往桃園國際機場提供家屬必要的協助。

李凈瑜向中央社記者表示，自己想說的都在昨天的行前聲明及申請公文當中，在這個難過的時候，自己真的不想再多說什麼，謝謝大家的關心及體諒，未來也會繼續走該走的路，做自己相信的事情。

郭秀秦告訴中央社記者，這次前往中國大陸見到了李明哲，兒子身體各方面都滿不錯的，自己很放心。

郭秀秦表示，此行並沒有特別帶什麼去看李明哲，但兒子氣色很好讓自己很放心，雖然還不知道李明哲必須待在中國大陸多久，但希望他能夠好好的把剩下的時間過完，其餘的事回來再說，對於其他事情則是不願多談。

李明哲因為網路言論，2017年3月遭中國政府逮捕，同年11月被以「顛覆國家政權罪」判刑5年。（編輯：李錫璋）1080924