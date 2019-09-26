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瓦斯爐及熱水器補助10月上路 估31萬台可受惠

最新更新：2019/09/26 14:12
經濟部10月1日起將實施瓦斯爐及瓦斯熱水器「節氣」補助，總共補助新台幣5億元，預估可補助31萬台，補助期間至明年3月31日止。（中央社檔案照片）
經濟部10月1日起將實施瓦斯爐及瓦斯熱水器「節氣」補助，總共補助新台幣5億元，預估可補助31萬台，補助期間至明年3月31日止。（中央社檔案照片）

（中央社記者廖禹揚台北26日電）經濟部長沈榮津今天表示，10月1日起將實施瓦斯爐及瓦斯熱水器「節氣」補助，總共補助新台幣5億元，預估可補助31萬台，補助期間至明年3月31日止。

繼冷氣、冰箱等家電後，沈榮津今天出席部務會議前受訪表示，10月1日至明年3月31日將再針對瓦斯爐及瓦斯熱水器提供節能補助，希望可以達到節約能源、擴大內需、照顧產業等3大效果。

民眾只要購買能源效率1、2級的瓦斯爐及瓦斯熱水器，即可申請補助，其中瓦斯爐每台補助1000元，瓦斯熱水器則分為自然排氣式每台補助1000元，強制排氣式每台補助2000元。

沈榮津表示，瓦斯爐及瓦斯熱水器補助將祭出5億元，由石油基金撥補，預估可補助31萬台，並節省2.63萬噸瓦斯量。

此外，能源局與縣市政府合作執行的「縣市共推住商節電行動計畫」為期3年，今年針對1、2級電冰箱級冷氣推出的汰舊換新節能補助回響大，部分縣市預算已用罄，沈榮津表示，目前正在爭取從明年預算中提早挪用15億來進行補助。（編輯：楊凱翔）1080926

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