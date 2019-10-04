總統為國慶光雕展演點燈 每次長達8分鐘3年之最[影]

（中央社記者溫貴香、余祥台北4日電）總統蔡英文今天出席2019國慶光雕展演點燈儀式致詞表示，今年適逢總統府建築100週年，總統府化為運轉的時光機，透過光雕秀，分享台灣英雄奮戰身影、高教機、無人機、福衛七號升空畫面，讓人看到台灣的自信與勇氣。

今年恰逢總統府建築100週年，光雕主題以「百年時光機」為主題揭開序幕，總統晚間在擔任國慶籌備委員會主任委員的立法院長蘇嘉全、文化總會副會長江春男、秘書長林錦昌等人陪同下，共同為光雕秀點燈，也與現場觀眾共同欣賞精彩的光雕展演。

總統致詞時表示，下週四就是國慶日。這3年來，總統府的光雕展演，已經成為國慶期間非常令人期待的節目。

總統提到，從第1年，回顧台灣歷史的演進；去年展現台灣土地的活力；到今年，適逢總統府建築100週年，將總統府化作運轉前行的時光機。每一年，都是十分精采的聲光饗宴。

總統說，大家多年來對國球－棒球的熱情，也分享台灣英雄們努力奮戰的身影。今年台灣在U12世界盃少棒賽，以及U18世界青棒賽，都勇奪冠軍；這些比賽的精彩影像，也將呈現在大家面前。

她進一步說，還有高教機、無人機翱翔天空，以及福衛七號升空的畫面，充分展現出國軍弟兄姊妹和科學家，不斷創新突破的精神，讓國人和國際友人都看見，「世界同行．台灣耀飛」的自信跟勇氣。

總統邀請國人同胞，一起欣賞這場光雕展演，親身體驗台灣的美好跟感動。

總統特別肯定主辦單位文化總會對國慶活動的付出，也對藝術總監陳怡潔藝術工作室及所有工作人員的努力表達感謝，並祝福現場民眾有一個美好的夜晚。蘇嘉全表示，總統府已經有100年歷史，曾經歷戰亂、空襲等歷史，過去是威權象徵，但經過台灣人民的努力，現在是守護民主的燈塔，總統則在裡面帶領台灣人民往前邁進、衝刺。

蘇嘉全也說，光雕是非常專業的技術，文總積極將這個技術帶入國慶元素中，讓國慶更多采多姿，今天之後的一週，每天晚上將有6場演出，歡迎全國鄉親、海內外觀光客欣賞。

今年光雕秀的主題是「世界同行．台灣耀飛」，從今天起到10月10日，每天晚上7時到9時30分，分6個場次演出，今年光雕秀演出長達8分鐘，是3年來最長。（編輯：林興盟）1081004

「世界同行 台灣耀飛–2019國慶總統府建築光雕展演」4日晚間正式登場，光雕表現主軸分為序、熱情、勇氣、自信、團結，讓整座總統府化身為百年時光機，以齒輪及各種交通建設作為時光機內零件，表現出總統府百年運轉著國家不斷前行的動力。中央社記者郭日曉攝 108年10月4日