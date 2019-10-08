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核三廠1號機15日起大修 台電保證供電無虞

最新更新：2019/10/08 10:57

（中央社記者蔡芃敏台北8日電）核三廠1號機將自15日起大修，由於夏季用電高峰已過，加上新機組上線，台電預估至12月前備轉容量率均能達10%以上，供電無虞。但由於中火因放流水「硼」超標問題，可能有4部機組被勒令停工，未來供電穩定恐仍有變數。

原子能委員會今天發布新聞稿表示，核三廠1號機將在15日停機大修，並將自9日起逐步降低負載。大修作業為期45天，至11月28日止。原能會說，將持續監控電廠運轉安全。

台灣今年供電轉穩，備轉容量率自6月起多為10%，一路亮供電無虞的綠燈，即使7月17日當天用電尖峰再締新猷，備轉容量依舊超過10%。

核三廠1號機將在10月中旬大修，根據台電官網未來2個月供電能力，估至12月上旬前均能達到備轉容量率10%以上，顯現未來供電無虞。

台電表示，10月起天氣逐漸轉涼，民眾用電需求減少，逐漸脫離用電高峰，加上通霄電廠、大潭電廠和林口電廠陸續多部新機組上線，以及再生能源裝置容量照規劃逐步增加，供電能力轉穩。

不過，台中市環保局9月針對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，發現有「硼」超標問題，昨天要求中火需在14日內、即10月21日以前提出陳述意見，市府預計月底前做出裁決，不排除勒令停工。估計若秋冬減4部機組，備轉容量率恐大減6%，未來供電穩定恐仍有變數。

台電則表示，會落實機組歲檢修工作並如期歸隊、做好機組安全運轉及強化電力調度彈性等，努力做好穩定供電。（編輯：鄭雪文/林孟汝）1081008

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