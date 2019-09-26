瓦斯爐熱水器補助10/1起開放申請 每台最高省2000元

（中央社記者廖禹揚台北26日電）為鼓勵民眾使用高能源效率的瓦斯器具，經濟部祭出新台幣5億元「節氣」補助，補助期間為期半年，從10月1日起開放申請，每一申請人以瓦斯爐及瓦斯熱水器各一台為限。

經濟部長沈榮津今天表示，10月1日起將針對瓦斯爐及瓦斯熱水器提供節能補助，由石油基金撥補5億元支應，預估可補助31萬台。經濟部能源局晚間發布新聞稿表示，這次補助計畫預估有助每年節省2.63萬噸瓦斯用量，相當於10.3萬家庭用戶年瓦斯用量，並可帶動銷售額26.1億元。

能源局指出，這次補助對象為住宅用戶，每戶申請瓦斯爐及瓦斯熱水器以各一台為限，且每一申請人也只能申請各一台。也就是說，若兒女與父母分開居住，在自家申請更新瓦斯爐及熱水器後，不得再以本人名義幫父母申請；同時，能源局也會透過電號確認同一戶中沒有以不同申請人名義申請一台以上的瓦斯爐或熱水器。

補助計畫將在10月上路，為期6個月，能源效率分級標示1級或2級雙口（含）以上的瓦斯爐每台補助1000元，自然排氣式瓦斯熱水器每台補助1000元，強制排氣式瓦斯熱水器每台補助2000元。

申請人可採郵寄或網路申請，檢附申請表（網路申請者免附）、身分證正反面影本、載明產品型號的統一發票或收據影本、裝機地址電費收據影本（屬表燈非營業用戶）及以申請人為戶名的金融機構指定帳號存簿封面影本。

能源局表示，詳細補助作業要點、郵寄申辦收件地址、受理申請期間及補助諮詢電話將會於近日另行公告，有申請需求的民眾可先至能源效率分級標示管理系統（https://ranking.energylabel.org.tw/）確認適用型號，以利於補助期間完成購置及相關文件準備作業。（編輯：蘇志宗）1080926