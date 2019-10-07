中火4部機組恐遭停工 經部：電力供應影響不大

（中央社記者蔡芃敏、廖禹揚台北7日電）中火因廢水硼超標24倍，恐遭台中市政府重罰或勒令停工，估計若秋冬減4部機組，備轉容量率恐大減6%，經濟部長沈榮津表示，目前備轉容量率都維持在10%以上，電力供應應該影響不大。

台中火力發電廠9月間被查獲5到8號機組污染物「硼」超標24倍，台中市政府要求台電要在14天內陳述意見後，不排除在月底做出重罰新台幣2000萬元，或勒令停工的處分。

根據台灣去年總發電量達2332.8億度電，中火10部機組貢獻372億度，占比約15%，若秋冬停下4部機組，將影響備轉容量率約6%，外界憂心恐衝擊全台供電穩定。

經濟部長沈榮津今天出席活動受訪表示，目前備轉容量率都維持在10%以上，電力供應應該影響不大，也會要求台電窮盡一切努力，加快腳步建置廢水處理廠，以符合環保標準及回應台中鄉親的期待。

台電今天發布新聞稿表示，環保署今年3月公告，發電廠明年起須納入「硼」為檢測申報的新增項目，台電自5月起已配合硝酸鹽氮改善工程，加速推動新建廢水處理廠的改善設計規劃，但中市環保局明知新增申報項目規定尚未開始施行，廢水處理廠亦尚未完工，卻選在9月19日至中火取水樣，檢測結果超標本即無法避免，台電對此刻意作法深感遺憾。

同時，台電發言人徐造華說，為了確保中火的廢水處理廠改善措施能於今年底完成，台電已於8月16日提送短期改善水污染防治措施計畫變更申請，但是已快過了2個月，中市府仍未核定。希望台中市府能儘早核定，以利新廢水處理廠水措變更申請。

他說，台電將努力管制水污、空污，以及推動降載與環保停機，有信心在廢水處理廠完工後，能符合各項標準，也期盼給台電時間改善。（編輯：林孟汝）1081007