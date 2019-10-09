台積電明年4大客戶助攻 外資目標價330元

（中央社記者吳家豪台北9日電）日系外資今天發布研究報告，看好晶圓代工廠台積電在海思半導體、蘋果、高通、超微4大客戶的挹注下，明年營收將成長14%至16%，維持買進評等，目標價上修到330元。

因美股大跌，台股大盤今天受累下挫，台積電股價截至10時止，最低來到283元，跌幅約1.22%，成交量超過1萬張。

日系外資表示，華為旗下的海思半導體今年對台積電營收貢獻大增，營收占比已達15%，成為台積電第2大客戶，僅次於貢獻20%營收的蘋果公司；高通預計明年推出的7奈米高階5G晶片可能交由台積電生產，而超微的7奈米晶片占比推估將從今年低於5%增加到明年約30%，也對台積電有利。

日系外資認為，台積電4大客戶每家在2020年可能貢獻10億美元到15億美元營收，換算營收占比約3%到5%，預估台積電2020年營收將成長14%到16%（mid-teens），優於市場預期的成長12%。

考量中國推動晶片在地化生產政策、半導體庫存回補週期將啟動，台積電有望受惠，日系外資將台積電2020年、2021年每股盈餘預估上調2.5%、2.3%至15.15元、17.24元，維持「買進」投資評等，目標價從295元上修到330元。（編輯：鄭雪文）1081009